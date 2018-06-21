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24 июня, 20:23
Фанаты Колумбии и Польши перед матчем посетили мессу и прошли маршем к "Казань-Арене"
Болельщики сборной Колумбии
© Егор Алеев/ТАСС
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Поляков в Казани гораздо меньше, чем колумбийцев, но они старались показать свой победный настрой

КАЗАНЬ, 24 июня. /ТАСС/. Болельщики сборных Колумбии и Польши в 30-градусную жару устроили шествие по центральным улицам Казани и по последней миле перед стадионом, где в воскресенье пройдет матч чемпионата мира между командами этих стран. Перед игрой болельщики посетили службу в католической церкви и сыграли в футбол.

Встреча второго тура группового этапа между сборными Колумбии и Польши пройдет 24 июня на "Казань-Арене", начало - 21:00 мск. Обе команды стартовали на чемпионате мира с поражений: колумбийцы уступили японцам, а поляки - сенегальцам с одинаковым счетом 1:2.

Колумбийские болельщики добирались до стадиона небольшими группами. Спокойно и размеренно - казалось, что всю энергию они выплеснули накануне. На территории последней мили желто-синие, по цвету футболок, ручейки слились в огромную человеческую реку, раздались слова колумбийской победной песни: "Vamos Colombia".

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Некоторые были наряжены в ритуальные костюмы индейских племен. Движение сопровождалось рокотом музыкальных инструментов и жгучими латиноамериканскими танцами отдельных фанатов.

Шествие польских фанатов началось на улице Баумана в центре Казани. По ней они двинулись в сторону стадиона "Казань-Арена". По мере продвижения к нему толпа обрастала все новыми фанатами. Вопреки прогнозировавшим грозу синоптикам, в установившуюся в городе на Волге жару многие болельщики были в шапках-ушанках. Эти сувениры продавали уличные торговцы по 1,5 тыс. рублей за штуку.

Поляков в Казани гораздо меньше, чем колумбийцев, но они старались показать свой победный настрой. То и дело над толпой проносился клич футбольных фанатов из этой страны: "Polska! Bialo-сzerwoni!" ("Польша! Бело-красные!").

Футбол, всегда футбол!

Все дни чемпионата основные гуляния проходят на главной пешеходной улице города - Баумана, где практически круглосуточно царит атмосфера футбольного праздника. Причем сама игра тоже не остается в стороне. Так, несколько поклонников колумбийской сборной предложили сыграть в уличный футбол российским ребятам, которые работают волонтерами во время чемпионата мира. Победитель определялся в серии до двух побед.

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В упорной борьбе успеха добились хозяева чемпионата мира, пусть даже колумбийцы для устрашения надели футболки пятикратных чемпионов мира - бразильцев. "Хоть где-то Россия побеждает Бразилию в футбол. Но наши на турнире тоже хорошо играют, вдруг и у них получится", - сказал один из игроков российской команды.

В другом районе города группа колумбийцев, приехавшая на автодомах, устроила футбольный матч с российскими болельщиками. Игра под палящим солнцем не выявила победителя, но обе стороны остались довольны.

Мольбы о победе

Болельщики обеих команд уверены в победе своих сборных, что интересно, прогнозируют одинаковый результат игры - два безответных мяча в ворота соперника. При этом не забыли обратиться за помощью к высшим силам.

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О поддержке они просили Деву Марию и остальных небесных покровителей. С утра поляки начали приходить в Храм Воздвижения Святого Креста, чтобы послушать богослужение. Некоторые из них сразу по прибытии в город приехали сюда - это было видно по большим чемоданам, с которыми они высаживались из такси. "Для католической страны Польша довольно религиозна, но не настолько, как исламские страны", - рассказал ТАСС Матеуш из города Люблина.

По словам варшавянина Анджея Шурека, воскресенье особый день в жизни каждого христианина. "Я перед поездкой проверял, есть ли в Казани костел, оказалось, что он даже довольно близко от отеля, где я живу. Я думаю, у тех, кто пришел в церковь сюда за границей, есть в этом потребность. Конечно, мысли перед матчем тоже есть, хотелось часть своих просьб отдать [за победу сборной], верим в свою сборную и в то, что они покажут, на что способны, я помолился за свою команду", - отметил он, добавив, что в матче может быть ничья.

Католическое богослужение длилось около 1 часа (началось в 9:00 мск), оно шло на английском языке. Его посетили более десятка польских и три колумбийских болельщиков.

Фанаты о Казани

Анджею очень понравилась организация ЧМ в России и Казани: в городе чисто, порядок, все слаженно и быстро работает. "Казань - многонациональный город, это видно, интересно здесь, как сживается православная культура и ислам. Вчера ходили в Казанский Кремль, мы были очень впечатлены", - поделился он.

Шимону из Варшавы также приглянулась Казань. Он с друзьями гулял по ее улицам в субботу и планирует продолжить изучать достопримечательности вплоть до предстоящего матча. "Путешествовали в метро, оно короче, чем московское, но тоже очень красивое, почти как в Варшаве", - сказал варшавянин.

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Симпатичные молодые колумбийки Валентина из Медельина и Валерия из Кали восхищены городом. "Все совершенно отличается от привычной нам жизни. Невероятно приятно познакомиться со страной с другой культурой, - сказала Валентина. - Мне очень понравилось, что вы, ребята, совершенно не стесняетесь просить нас делать совместные фотографии".

"Все очень доброжелательны и приветливы, словно у нас дома. Мне настолько понравилось, что я приеду сюда снова. Я никогда не пожалею, что была здесь", - поддержала ее подруга.

Чемпионат мира по футболу проходит в 11 российских городах. В Казани 16 июня прошел матч Франция - Австралия (2:1), а 20 июня встретились сборные Ирана и Испании (1:0), также на "Казань-Арене" пройдут матчи Польша - Колумбия (24 июня), Южная Корея - Германия (27 июня), один матч 1/8 финала (30 июня) и четвертьфинал (6 июля).

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