Футболист сборной Сенегала Мане признан лучшим игроком матча ЧМ с японцами

Игрок отметился забитым мячом в этой встрече

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. Нападающий сборной Сенегала по футболу Садио Мане признан лучшим игроком матча чемпионата мира с командой Японии. Об этом сообщает пресс- служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Матч группы H, который прошел в Екатеринбурге, завершился со счетом 2:2. Мане забил гол на 11-й минуте встречи.

Сборные Японии и Сенегала набрали по четыре очка и делят первое место в группе. Следующий матч японцы проведут 28 июня в Волгограде против сборной Польши, сенегальцы в Самаре - с командой Колумбии.