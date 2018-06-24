Российские болельщики с флагами "Ювентуса" встретили сборную Хорватии в Ростове-на-Дону

Матч между сборными Хорватии и Исландии состоится на стадионе "Ростов-Арена" 26 июня

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Хорватии прилетели в Ростов-на-Дону на матч чемпионата мира с командой Исландии, передает корреспондент ТАСС. Сборную возле отеля встретили российские болельщики с плакатом любимых игроков и флагами футбольного клуба "Ювентус".

"В сборной Хорватии играют два игрока из футбольного клуба "Ювентус", мы пришли, чтобы увидеть их - это нападающие Марио Манджукич и Марко Пьяца. Мы представляем местный фан-клуб "Ювентуса". Я думаю, хорваты выиграют со счетом 2:1, исландцы будут биться, но выиграют хорваты", - рассказал болельщик из Ростова-на-Дону Лендруш, который развернул плакат с изображением любимых игроков рядом с отелем.

Матч между сборными Хорватии и Исландии состоится на стадионе "Ростов-Арена" 26 июня.

После двух матчей хорваты лидируют в группе D чемпионата мира, набрав шесть очков. Ниже располагаются нигерийцы с тремя очками, а также исландцы и аргентинцы, набравшие по одному баллу.