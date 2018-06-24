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24 июня, 20:08
Сборная Англии вышла в 1/8 финала чемпионата мира по футболу после разгрома панамцев
Футболисты сборной Англии
© Станислав Красильников/ТАСС
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Матч проходил в сильную жару, температура воздуха составила 30-33 градуса в тени

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июня. /ТАСС/. Сборная Англии сумела одержать крупную и красивую победу над командой Панамы, которая позволила британцам обеспечить себе участие в плей- офф чемпионата мира. Встреча группы G, прошедшая в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 6:1.

В первом матче сборная Англии оказалась сильнее команды Туниса (2:1), сумев вырвать победу в компенсированное время. Панамцы потерпели разгромное поражение от команды Бельгии со счетом 0:3. Из-за явной разницы в классе, подборе исполнителей и их мастерстве сборная Англии выглядела явным фаворитам в данном противостоянии.

Фееричный разгром

Англичане активно начали встречу, и первый опасный момент у ворот соперника позволил им открыть счет в матче. Киран Триппьер хорошо исполнил угловой, Джон Стоунс выпрыгнул выше всех и мощным ударом головой послал мяч в ворота панамской сборной. Менее чем через 15 минут панамский защитник Фидель Эскобар уронил Джесси Лингарда, судья без раздумий указал на "точку", хотя нарушения не показалось явным. Гарри Кейн хладнокровно реализовал одиннадцатиметровый, записав в свой актив третий мяч на турнире.

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Попытки панамцев что-то противопоставить слаженным действиям английской команды оказались тщетными. Британцы проводили атаку за атакой, одна из которых на 36-й минуте привела к красивому голу Лингарда. Он сыграл в "стенку" с Рахимом Стерлингом и нанес мощный удар из-за пределов штрафной в правый верхний угол ворот соперника.

После этого произошел забавный эпизод - англичане всей командой бросились к чужим воротам поздравлять Кейна, а в это время панамцы разыграли мяч и побежали отыгрываться. Они даже успели нанести удар по пустым воротам англичан, но все равно промахнулись. Тем не менее, арбитр попросил их еще раз установить мяч в центре поля, чтобы продолжить игру, когда все английские футболисты вернутся на свою половину поля.

До перерыва англичане еще дважды смогли огорчить соперника. Сначала Стоунс оформил дубль, отправив мяч головой после розыгрыша штрафного. А затем Кейн вновь реализовал пенальти, после очередного сомнительного нарушения панамских защитников в своей штрафной. После свистка на перерыв вся панамская сборная, включая запасных, собралась в центральном круге, чтобы обсудить произошедшее.

Второй тайм также прошел при полном доминировании британских футболистов. На 62-й минуте хет-трик оформил Кейн. Рубен Лофтус-Чик нанес удар по воротам, но мяч срикошетив от Гарри изменил направление и угодил в сетку, панамский вратарь оказался бессилен. Этот гол позволил Кейну обогнать в гонке бомбардиров бельгийца Ромелу Лукаку и португальца Криштиану Роналду.

Единственное, на что хватило сборную Панаму - это гол престижа. После подачи со стандарта защитник команды Фелипе Балой в подкате переправил мяч в ворота англичан. Больше забитых голов зрители не увидели, встреча завершилась со счетом 6:1.

Жара на трибунах и на улице

Стоит отметить, что матч проходил в сильную жару, температура воздуха составила 30-33 градуса в тени. Однако, это не помешало некоторым фанатам прийти на стадион в зимних шапках-ушанках и маршировать под дробь барабанов. Если на подходах к арене активнее вели себя фанаты панамской команды, то с трибун слышались в основном крики англичан.

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Каждый гол в ворота соперника вызывал бурную реакцию английских болельщиков, которые прыгали на своих местах, снимали футболки, кричали и обнимались. Градус ликования был настолько высок, что на одном фанатском секторе стадиона увеличили число наблюдающих за соблюдением порядка стюардов, но их помощь не понадобилась. Англичане на арене признавались, что в восторге от России и даже не предполагали, что здесь может быть "так круто".

За пятнадцать минут до завершения встречи, когда счет говорил сам за себя, зрители запустили "волну". В этот момент российские болельщики заглушили голоса фанатов других команд криками "Россия! Россия!".

Впереди матч Англия - Бельгия

После матча лучший его игрок Кейн был горд тем, что его команда сумела одержать столь крупную победу, а ему лично удалось забить сразу три мяча. "Пока я удачно иду к тому, чтобы стать лучшим бомбардиром турнира, но это не главное. Важно побеждать в матчах. У нас хорошие игроки и, надеюсь, мы успешно продолжим", - отметил английский форвард.

Наставник английской команды Гарет Саутгейт также прибывал в хорошем настроении после игры. "Мне очень приятно победить с таким результатом, на полчаса сборная Англии буквально захватила поле, хотя я не очень доволен первыми десятью минутами игры, когда английские игроки не сразу поняли, как использовать пространство, создаваемое панамской командой. Но сборная Англии продемонстрировала великолепное качество пасов и отличную командную игру. Конечно, я недоволен моментом с пропущенным голом, но мне сложно критиковать футболистов после победы с таким счетом и учитывая высокую температуру на поле", - рассказал специалист.

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Главный тренер панамской команды Эрнан Гомес отметил, что его команда легко отделалась, пропустив шесть голов. "Мы могли пропустить еще больше голов. Пытались играть, но между командами Англии и Панамы огромная разница. Англичане играли очень эффективно, если бы во втором тайме мы не стали действовать более упорядочено, то пропустили бы больше", - отметил Гомес.

В следующем матче сборная Англии встретится с командой Бельгии, по итогам этой игры определится, кто займет первое место в группе G. Полузащитник англичан Лофтус-Чик считает, что он и его партнеры набрали хороший ход, которого будет достаточно, чтобы победить в следующей игре.

"Понимаем, что это только начало, перед матчем с бельгийской сборной максимально разберем их игру. У нас не самая сложная группа, но мы должны побеждать ради наших болельщиков. Сейчас мы набрали хороший темп и не собираемся убирать ногу с педали газа. Мы никого не боимся, у нас собрались очень хорошие игроки, и у нас самый лучший капитан - Гарри Кейн", - заключил футболист.

Встреча Англия - Бельгия пройдет 28 июня в Калининграде.

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