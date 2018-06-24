Бускетс: сборная Испании будет играть в атакующий футбол в матче против команды Марокко

Матч третьего тура группового этапа турнира Испания - Марокко пройдет на стадионе "Калининград" 25 июня

КАЛИНИНГРАД, 24 июня. /ТАСС/. Сборная Испании надеется занять первое место в группе и будет играть в атакующий футбол в матче против команды Марокко на чемпионате мира. Об этом журналистам заявил полузащитник испанской сборной Серхио Бускетс.

Матч третьего тура группового этапа турнира Испания - Марокко пройдет на стадионе "Калининград" 25 июня.

"Сборная Испании не любит играть от обороны, а всегда старается атаковать. Это наш стиль и из-за этого порой бывают ошибки в защите, - сказал Бускетс. - В предстоящей игре мы будем стараться показать опасный, атакующий футбол".

В случае выхода в 1/8 финала испанцы могут встретиться с россиянами или уругвайцами. "Мы не думаем о том, с кем будем играть в 1/8 финала, с Россией или Уругваем. Здесь все соперники опасные, и нет смысла загадывать. Наша ближайшая задача - занять первое место в группе, а для этого необходимо победить завтра", - добавил футболист.

"В России мы надеемся дойти до финала и выиграть. Но заглядывать далеко вперед мы не будем. Как говорит наш тренер, надо двигаться постепенно. Сейчас все мысли о сборной Марокко", - сказал Бускетс.

Команда Испании делит с португальцами первое место в группе B (по 4 очка), на третьей позиции сборная Ирана (3), на четвертой - команда Марокко (0).