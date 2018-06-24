Сборная Японии сыграла вничью с командой Сенегала в матче чемпионата мира

Встреча завершилась со счетом 2:2

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. Сборная Японии сыграла вничью с командой Сенегала со счетом 2:2 в матче группового этапа чемпионата мира по футболу. Встречу группы H, которая прошла на "Екатеринбург-Арене", посетило 32 572 человека.

На 11-й минуте гол забил нападающий сборной Сенегала Садио Мане, на 71-й - защитник Мусса Ваге, который стал самым молодым африканским игроком (19 лет 8 месяцев), забивавшим на чемпионате мира. В составе команды Японии отличились полузащитники Такаси Инуи (34) и Кейсуке Хонда (78).