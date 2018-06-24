Полиция не зафиксировала нарушений порядка на матче ЧМ Англия - Панама в Нижнем Новгороде

Всего в городе прошли три матча группового этапа чемпионата мира по футболу

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июня. /ТАСС/. Полиция не зафиксировала нарушений порядка на матче чемпионата мира по футболу между сборными Англии и Панамы, который прошел на стадионе в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе управления МВД по Нижегородской области.

В воскресенье сборная Англии со счетом 6:1 одержала победу над командой Панамы в матче второго тура группового этапа.

"Сотрудники правоохранительных органов во взаимодействии с организаторами мероприятия приняли необходимые меры по обеспечению правопорядка и безопасности граждан во время футбольного матча. Нарушений общественного порядка при проведении мероприятия не допущено", - говорится в сообщении.

В Нижнем Новгороде прошли три матча группового этапа чемпионата мира по футболу. Также город примет встречу Швейцария - Коста-Рика 27 июня, игру 1/8 финала 1 июля и четвертьфинал 6 июля.