Йерро: поле стадиона в Калининграде находится в идеальном состоянии

Матч третьего тура группового этапа чемпионата мира Испания - Марокко пройдет на стадионе "Калининград" 25 июня

Матч третьего тура группового этапа чемпионата мира Испания - Марокко пройдет на стадионе "Калининград" 25 июня. Команда Испании делит с португальцами первое место в группе B (по 4 очка), на третьей позиции сборная Ирана (3), на четвертой - Марокко (0).

КАЛИНИНГРАД, 24 июня. /ТАСС/. Главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро доволен состоянием футбольного поля в Калининграде. Об этом он сказал журналистам.

"Очевидно, что мы хотим заработать три очка и выйти с первого места. Игра будет сложной, но игрокам надо оставаться уверенными в себе, - сказал Йерро. - Сборная Марокко сильна, подвижна и не в первый раз играет в финальной части чемпионата мира. Они провели неплохо и первый, и второй матч".

"Многие команды расслабляются к этой стадии турнира, когда уже гарантирован выход. Но мы не должны себе это позволить. Мы должны думать только о победе. Надо быть уверенными в себе и своих возможностях", - добавил Йерро.

Тренер заявил, что доволен полем стадиона в Калининграде: "Качество поля не просто хорошее, а идеальное".