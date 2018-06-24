Кураньи пожелал Черчесову удачно выступить со сборной России в плей-офф чемпионата мира

КАЗАНЬ, 24 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Бывший нападающий московского "Динамо" и сборной Германии Кевин Кураньи пожелал главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову, чтобы команда под его руководством прошла как можно дальше в плей-офф домашнего чемпионата мира по футболу. Такое пожелание он сделал в беседе с ТАСС.
Сборная России уже гарантировала себе выступление в плей-офф чемпионата мира, в понедельник она сыграет с уругвайцами в борьбе за первое место в группе A.
"Здесь я работаю для немецкого телевидения, поэтому не могу выступать экспертом для других средств массовой информации. Но про Станислава Черчесова, с которым я работал, могу сказать, что он хороший тренер, который делает все правильно. Надеюсь, команда под его руководством пройдет насколько можно дальше", - сказал Кураньи.
Кураньи выступал за "Динамо" с 2010 по 2015 год, поработав в клубе с главным тренером Черчесовым.
Матч между сборными России и Уругвая пройдет 25 июня в Самаре. Начало игры - 17:00 мск.