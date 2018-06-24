Лофтус-Чик считает, что отработка стандартов помогла сборной Англии обыграть панамцев

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июня. /ТАСС/. Отработка розыгрышей стандартных положений на тренировках помогла английской сборной обыграть команду Панамы в матче группового этапа чемпионата мира. Такое мнение журналистам высказал полузащитник английской сборной Рубен Лофтус-Чик.
Английская сборная со счетом 6:1 одержала победу над командой Панамы в матче группового этапа чемпионата мира и обеспечила себе выход в плей-офф турнира.
"Сборная Англии отлично сыграла, особенно в первом тайме - ребята постарались. Но эта победа не была случайной, мы много готовились и отрабатывали комбинации. Очень рад, что Гарри Кейн оформил хет-трик, в моменте с третьим голом Кейн, видимо, просто оказался быстрее всех, но гол есть гол. Мы все играем в одной команде, счет 5:0 дал нам больше маневров во второй половине, дал нам время отдохнуть", - сказал игрок.
"Панамская команда очень хорошо показала себя во второй половине матча. Панамцы были агрессивны, но мы дали им адекватный ответ. Английские игроки могут играть в футбол, но если надо, то могут и подраться. Мы все играем в чемпионате Англии и привыкли к этому, такой стиль для нас не в новинку", - добавил Лофтус-Чик.
"Понимаем, что это только начало, перед матчем с бельгийской сборной максимально разберем их игру. У нас не самая сложная группа, но мы должны побеждать ради наших болельщиков. Сейчас мы набрали хороший темп и не собираемся убирать ногу с педали газа. Мы никого не боимся, у нас собрались очень хорошие игроки, и у нас самый лучший капитан - Гарри Кейн", - заключил футболист.
В заключительном матче группового этапа англичане сыграют со сборной Бельгии 28 июня в Калининграде.