Лофтус-Чик считает, что отработка стандартов помогла сборной Англии обыграть панамцев

Английская сборная со счетом 6:1 одержала победу над командой Панамы в матче группового этапа чемпионата мира и обеспечила себе выход в плей-офф турнира

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июня. /ТАСС/. Отработка розыгрышей стандартных положений на тренировках помогла английской сборной обыграть команду Панамы в матче группового этапа чемпионата мира. Такое мнение журналистам высказал полузащитник английской сборной Рубен Лофтус-Чик. Английская сборная со счетом 6:1 одержала победу над командой Панамы в матче группового этапа чемпионата мира и обеспечила себе выход в плей-офф турнира. "Сборная Англии отлично сыграла, особенно в первом тайме - ребята постарались. Но эта победа не была случайной, мы много готовились и отрабатывали комбинации. Очень рад, что Гарри Кейн оформил хет-трик, в моменте с третьим голом Кейн, видимо, просто оказался быстрее всех, но гол есть гол. Мы все играем в одной команде, счет 5:0 дал нам больше маневров во второй половине, дал нам время отдохнуть", - сказал игрок.