ФИФА оштрафовала Датскую футбольную ассоциацию за беспорядки и дискриминационные баннеры

На матче группового этапа чемпионата мира, который прошел 21 июня в Самаре, датские болельщики бросали предметы в австралийских фанатов, а также вывесили баннер сексистского характера

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) оштрафовала Датскую футбольную ассоциацию на 20 тысяч швейцарских франков за беспорядки и дискриминационные баннеры на матче чемпионата мира с командой Австралии. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

На матче группового этапа чемпионата мира, который прошел 21 июня в Самаре, датские болельщики бросали предметы в австралийских фанатов, а также вывесили баннер сексистского характера. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Также ФИФА открыла дисциплинарное дело в отношении защитника сборной Швейцарии Штефана Лихтштайнера за способ празднования гола в матче с командой Сербии (2:1). Ранее дела были также открыты в отношении швейцарцев Гранита Джаки и Джердана Шакири. После забитых мячей родившиеся в семьях косовских албанцев Джака и Шакири праздновали голы, складывая из рук фигуру, напоминающую изображение орла на флаге Албании.

Дисциплинарное дело открыто в отношении Сербского футбольного союза за высказывания главного тренера сборной Младена Крстаича. Он заявил, что немецкий судья Феликс Брых "ограбил" его команду на глазах у всего мира, не назначив пенальти в ворота швейцарцев. Также он добавил, что работу арбитра надо разбирать в Международном трибунале в Гааге.

Также было открыто дело в отношении официальных лиц сборной Германии Ульриха Фойгта и Герга Бехлау за потасовку с членами тренерского штаба сборной Швеции после матча группового этапа, который завершился со счетом 2:1 в пользу немцев.