Бразильский футболист Фагнер считает сборную Сербии сильным соперником на ЧМ-2018

Команды встретятся 27 июня на московском стадионе "Спартак"

СОЧИ, 24 июня. /ТАСС/. Сборная Сербии является сильным оппонентом для команды Бразилии на чемпионате мира по футболу, но бразильцы готовы к игре с любым соперником. Об этом журналистам сообщил защитник сборной Бразилии Фагнер.

Сборная Бразилии с четырьмя очками возглавляет группу Е, опережая по разнице забитых и пропущенных голов команду Швейцарии. Сербы имеют в активе три очка и проведут матч против бразильцев 27 июня на московском стадионе "Спартак". Еще одна команда группы Е - сборная Коста-Рики - пока не набрала очков и потеряла шансы на выход в плей-офф ЧМ-2018.

"Мы не волнуемся перед матчем с командой Сербии, уровень подготовки в сборной Бразилии готовит к любому противнику. Самое важное для нас - становиться лучше, ведь нам предстоит важная игра с сербами. Мы все понимаем значение этого матча и важность выхода из группы, у нас много ожиданий от турнира. Сборная Сербии - очень сильный оппонент, который изучал нас и знает способы нейтрализовать нас, но после каждой победы мы становимся более уверенными", - сказал Фагнер.

В предыдущем матче группового этапа бразильцы обыграли сборную Коста-Рики со счетом 2:0, в первом круге команда Бразилии сыграла вничью со швейцарцами (1:1). "Нам надо фокусироваться на восстановлении, так как в следующем матче будет тяжело. Мы постараемся сыграть хорошо и физически, и технически, и эмоционально. Лично я чувствую себя хорошо и готов к любому матчу, мы все будем играть и стараться создавать голевые моменты, которые необходимы нашей команде", - отметил Фагнер.

29-летний Фагнер является не самым известным игроком сборной Бразилии, большую часть карьеры он провел на родине, в настоящий момент являясь футболистом "Коринтианса". Защитник дебютировал в основной сборной в январе 2017 года, на ЧМ-2018 он провел полный матч против костариканцев, заняв место на правом фланге обороны.

"Я рад находиться здесь и играть на чемпионате мира, представлять свою страну. Я стараюсь быть лучше, ведь теперь мое имя войдет в историю, но посмотрим, какие будут обстоятельства в следующей игре. У меня была травма около двух месяцев назад, и я не думал, что могу сюда попасть, однако отыграл без проблем все 90 минут и был рад этому. Мы все знаем, через что прошли, чтобы попасть сюда, это мечта для любого, и она будет делать нас сильнее", - заключил Фагнер.