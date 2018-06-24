WADA приняло выводы расследования ФИФА по возможным нарушениям в российском футболе

ФИФА сообщила результаты своего расследования Всемирному антидопинговому агентству, которое согласилось с решением ФИФА закрыть дело

ФИФА привела текст своего заявления, которое было направлено Харрису, но журналист не использовал его в материале. "ФИФА провела масштабные расследования, в результате чего было установлено, что на данный момент не было найдено достаточных доказательств, подтверждающих нарушение антидопинговых правил каким-либо футболистом. Расследования относительно российских футболистов, включенных в предварительный состав на чемпионат мира 2018 года, были завершены, все дела закрыты", - говорится в заявлении пресс-службы ФИФА.

"Как всегда, Ник Харрис представляет аудитории выборочный набор фактов, - также говорится в релизе ФИФА. - В материале он дает слово людям, которые не имеют отношения к расследованиям. Получается, что Харрис считает позицию WADA по данному вопросу нерелевантной".

ТАСС, 24 июня. Международная федерация футбола (ФИФА) провела расследования по возможным антидопинговым нарушениям в российском футболе совместно с Всемирным антидопинговым агентством (WADA), которое приняло эти выводы. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Также ФИФА обращает внимание на то, что доктор Ричард Макларен не предоставил данных о нарушениях в российском футболе. "Также мы поставили ряд вопросов перед доктором Родченковым, перепроверили все вызывавшие подозрения пробы на наличие запрещенных веществ, проверили пробы на наличие царапин и прочих отклонений", - говорится в заявлении.

В мае ФИФА сообщила о прекращении расследования в отношении российских футболистов. Результаты этого расследования были отправлены в WADA.

История вопроса

В 2016 году WADA проинформировало ФИФА, что в докладе независимой комиссии WADA под руководством Макларена о допинге в России фигурирует 34 футболиста. По данным СМИ, в этом списке значатся игроки, выступавшие на мировом первенстве 2014 года. В сентябре 2016 года ФИФА запросила у Российского футбольного союза (РФС) информацию по 11 футболистам, фигурировавшим в докладе Макларена.

В феврале 2018-го вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил ТАСС, что ФИФА после анализа данных об 11 игроках ведет расследование в отношении только двух футболистов: Руслана Камболова и Ивана Князева, не выступавших на чемпионатах мира и Европы (Камболов был в заявке сборной на Кубок конфедераций - 2017, но не провел ни одного матча, так же футболист вошел в расширенный состав на ЧМ-2018, однако из-за полученной травмы был исключен - прим. ТАСС). В апреле 2018 года стало известно, что ФИФА закрыла дело в отношении Камболова.

Кроме того, в ноябре 2017 года WADA сообщило, что в распоряжении агентства оказался электронный файл данных из системы московской антидопинговой лаборатории, содержащий всю информацию по проведенным допинг-тестам в период с января 2012 года по август 2015 года. WADA 14 декабря 2017-го предоставило международным федерациям и ФИФА информацию из данной базы. Следом ФИФА сделала запрос в РФС о 19 подозрительных пробах, при этом количество игроков, чьи пробы заинтересовали международную организацию, не уточнялось. В декабре 2017-го РФС объявил о проведении собственного расследования соревновательного допинг-контроля в чемпионатах России в период с 2012-го по 2015-й, в ходе которого не было найдено никаких достоверных данных о нарушениях антидопинговых правил.