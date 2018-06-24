Более 500 человек пришли встречать сборную Испании, прибывшую в Калининград на матч ЧМ

Для того, чтобы увидеть звезд мирового футбола, люди окружили ограду, за которой находится автобус команды, а некоторые пытались залезть на забор

КАЛИНИНГРАД, 24 июня. /ТАСС/. Более 500 человек собрались у гостиницы в Калининграде, чтобы встретить игроков сборной Испании, которые прибыли на матч чемпионата мира по футболу с командой Марокко, передает корр. ТАСС с места событий.

Для того, чтобы увидеть звезд мирового футбола, люди окружили ограду, за которой находится автобус команды, а некоторые пытались залезть на забор. В ожидании выхода игроков многие болельщики пели кричалки и размахивали флагами. При этом встречать испанских футболистов пришли не только их земляки, но и жители Калининграда, а также болельщики из Марокко.

"Ну и что, что это наши противники. Испания - великая страна, а я болею за мадридский "Реал". Пришел посмотреть на звезд мирового футбола", - рассказал ТАСС болельщик из Марокко Софиан.

Он добавил, что уже успел посетить Москву, Санкт-Петербург и теперь приехал поддержать родную сборную в Калининграде. "Первый раз в России, у вас интересные люди, замечательные и красивые города. Больше всего меня впечатлил Санкт-Петербург", - отметил собеседник агентства.

"Но завтра наша сборная, конечно же, победит. Испанцы сильные соперники, но мы верим в мастерство наших игроков, иначе мы бы не приехали сюда", - сказал ТАСС друг Софиана по имени Юнис.

Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля, игры турнира принимают 11 городов. 16 июня в Калининграде прошел матч Хорватия - Нигерия (2:0), а 22 июня на стадионе встретились команды Сербии и Швейцарии (1:2). Оба матча посетили более 30 тыс. человек. Также на стадионе "Калининград" состоятся встречи Испания - Марокко (25 июня) и Англия - Бельгия (28 июня).