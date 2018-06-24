Сотни польских фанатов прошли маршем по Казани перед игрой ЧМ против колумбийцев

Встреча состоится в воскресенье и начнется в 21:00 мск

КАЗАНЬ, 24 июня. /ТАСС/. Сотни польских болельщиков в воскресенье прошли маршем по улице Баумана в Казани, скандируя кричалки в поддержку своей команды перед матчем чемпионат мира с колумбийцами.

Встреча второго тура группового этапа между сборными Колумбии и Польши пройдет 24 июня на "Казань-Арене". Обе команды стартовали на турнире с поражений: южноамериканцы уступили японцам, европейцы - сенегальцам.

Колонна из поляков прошла почти по всей улице Баумана, песни и кричалки они сопровождали боем в барабан. Почти все фанаты были одеты в майки с цветами своей сборной и часто кричали: "Polska! Bialo-сzerwoni!" ("Польша! Бело- красные!"). Колонну возглавлял болельщик в майке капитана сборной Роберта Левандовски, он в рупор запевал кричалки.