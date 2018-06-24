Сотни польских фанатов прошли маршем по Казани перед игрой ЧМ против колумбийцев

КАЗАНЬ, 24 июня. /ТАСС/. Сотни польских болельщиков в воскресенье прошли маршем по улице Баумана в Казани, скандируя кричалки в поддержку своей команды перед матчем чемпионат мира с колумбийцами.
Встреча второго тура группового этапа между сборными Колумбии и Польши пройдет 24 июня на "Казань-Арене". Обе команды стартовали на турнире с поражений: южноамериканцы уступили японцам, европейцы - сенегальцам.
Колонна из поляков прошла почти по всей улице Баумана, песни и кричалки они сопровождали боем в барабан. Почти все фанаты были одеты в майки с цветами своей сборной и часто кричали: "Polska! Bialo-сzerwoni!" ("Польша! Бело- красные!"). Колонну возглавлял болельщик в майке капитана сборной Роберта Левандовски, он в рупор запевал кричалки.
Жители Казани активно интересовались происходящим, снимая видео на телефоны. Фанатов сопровождали двое полицейских из Польши. Пройдя маршем, болельщики отправились на стадион.
Чемпионат мира по футболу проходит в 11 российских городах. В Казани 16 июня прошел матч Франция - Австралия (2:1), а 20 июня встретились сборные Ирана и Испании (0:1), также на "Казань-Арене" пройдут матчи Польша - Колумбия (24 июня), Южная Корея - Германия (27 июня), один матч 1/8 финала (30 июня) и четвертьфинал (6 июля).