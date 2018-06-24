Лингард: английским футболистам было сложно не поддаваться на провокации панамцев

Сборная Англии со счетом 6:1 обыграла команду Панамы в матче группового этапа чемпионата мира

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июня. /ТАСС/. Игроки сборной Англии по футболу адаптировались к агрессивному стилю панамской команды, но им было сложно не поддаваться на провокации соперника в матче группового этапа чемпионата мира. Такое мнение журналистам высказал полузащитник сборной Англии Джесси Лингард.

"Сборной Англии пришлось адаптироваться к агрессивному стилю панамской команды, но мы понимали, что играем за одну команду, одну страну. Было очень сложно, когда игроки панамцев провоцировали нас своим поведением, но нам удалось с этим справиться. В моменте с голом я оказался в нужное время в нужном месте", - сказал Лингард.