Лингард: английским футболистам было сложно не поддаваться на провокации панамцев

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июня. /ТАСС/. Игроки сборной Англии по футболу адаптировались к агрессивному стилю панамской команды, но им было сложно не поддаваться на провокации соперника в матче группового этапа чемпионата мира. Такое мнение журналистам высказал полузащитник сборной Англии Джесси Лингард.
"Сборной Англии пришлось адаптироваться к агрессивному стилю панамской команды, но мы понимали, что играем за одну команду, одну страну. Было очень сложно, когда игроки панамцев провоцировали нас своим поведением, но нам удалось с этим справиться. В моменте с голом я оказался в нужное время в нужном месте", - сказал Лингард.
"Мы не будем сбавлять темп и сейчас уже начнем подготовку к матчу с бельгийцами, нам нужно выложиться на полную в этой игре. Со сборной работают много специалистов, которые помогают сформировать команду из разноплановых игроков, и [Гарет] Саутгейт (главный тренер сборной Англии - прим. ТАСС) сыграл в этом немалую роль. Для меня большое достижение забить первый гол на турнире, но это только начало. Мне хочется забивать больше, останавливаться на этом не собираюсь", - добавил игрок.
Сборная Англии со счетом 6:1 обыграла команду Панамы в матче группового этапа чемпионата мира. Лингард забил один из голов команды, дублем в составе англичан отметился Джон Стоунс, хет-трик оформил Гарри Кейн. Английская команда гарантировала себе выход в плей-офф турнира. В заключительном матче группового этапа сборная Англии сыграет с бельгийцами 28 июня в Калининграде.