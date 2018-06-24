Футболист сборной Южной Кореи Ки Сон Ён пропустит матч ЧМ с командой Германии из-за травмы

Полузащитник получил травму во время встречи со сборной Мексики, которая прошла в субботу в Ростове-на-Дону и завершилась поражением южнокорейцев со счетом 1:2

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. Капитан сборной Южной Кореи по футболу Ки Сон Ён не сыграет в заключительном матче группового этапа чемпионата мира против команды Германии из-за повреждения икроножной мышцы. Об этом сообщил главный тренер южнокорейской команды Син Тхэ Ён, чьи слова приводит агентство Yonhap. Полузащитник получил травму во время встречи со сборной Мексики, которая прошла в субботу в Ростове-на-Дону и завершилась поражением южнокорейцев со счетом 1:2. Во втором тайме он, прихрамывая, покинул поле из-за столкновения с соперником. После матча 29-летний южнокорейский футболист появился в смешанной зоне на костылях, но на вопросы журналистов не отвечал.