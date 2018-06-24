Футболист сборной Южной Кореи Ки Сон Ён пропустит матч ЧМ с командой Германии из-за травмы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. Капитан сборной Южной Кореи по футболу Ки Сон Ён не сыграет в заключительном матче группового этапа чемпионата мира против команды Германии из-за повреждения икроножной мышцы. Об этом сообщил главный тренер южнокорейской команды Син Тхэ Ён, чьи слова приводит агентство Yonhap.
Полузащитник получил травму во время встречи со сборной Мексики, которая прошла в субботу в Ростове-на-Дону и завершилась поражением южнокорейцев со счетом 1:2. Во втором тайме он, прихрамывая, покинул поле из-за столкновения с соперником. После матча 29-летний южнокорейский футболист появился в смешанной зоне на костылях, но на вопросы журналистов не отвечал.
В воскресенье тренерский штаб азиатской сборной заявил, что Ки не успеет восстановиться к заключительной встрече группового этапа против немцев. "Медицинский осмотр в больнице показал, что игрок повредил левую икроножную мышцу. Период восстановления займет две недели", - сказал Син Тхэ Ён.
Ки выступает за сборную Южной Кореи с 2008 года, проведя за это время 99 матчей и забив 10 мячей. По итогам двух встреч чемпионата мира южнокорейцы потерпели два поражения и занимают последнее место в группе F, однако все еще имеют шансы выйти в плей-офф. Это произойдет в том случае, если подопечные Син Тхэ Ёна в заключительном матче крупно обыграют сборную Германии, а шведские футболисты уступят команде Мексике. Игры пройдут 27 июня на стадионах в Казани и Екатеринбурге соответственно (начало - 17:00 мск).