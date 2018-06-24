Главный тренер сборной Англии Саутгейт доволен уровнем организации ЧМ-2018

Сборная Англии со счетом 6:1 одержала победу над командой Панамы в матче второго тура группового этапа чемпионата мира в Нижнем Новгороде

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июня. /ТАСС/. Уровень организации и проведения матчей чемпионата мира по футболу в России находится на высоком уровне. Об этом сообщил главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт во время послематчевой пресс- конференции.

"Очень сложно сказать, какой российский город лучше подготовился к чемпионату мира, уровень организации и атмосфера матчей были высоки везде. Проведение турнира с точки зрения команды просто великолепно - отличные дороги, доступ к стадионам. Мы возвращались на базу в Репино в пять утра, но для нас все равно останавливали движение на дорогах. Наш опыт исключительно позитивный", - сказал тренер.

"У вас прекрасные стадионы с точки зрения архитектуры. Арена в Нижнем Новгороде очень красивая и зрелищная, а что касается атмосферы - она была великолепной как на каждом матче, где я был, как и на тех, которые я смотрел по телевизору", - добавил Саутгейт.

Английская команда по количеству очков сравнялась со сборной Бельгии (по шесть) и гарантировала себе выход в плей-офф турнира. В заключительном матче в группе G сборные Англии и Бельгии сыграют между собой 28 июня в Калининграде.