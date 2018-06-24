Саутгейт: английские футболисты показали отличную командную игру в матче против панамцев

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июня. /ТАСС/. Сборная Англии по футболу продемонстрировала отличную командную игру в матче чемпионата мира со сборной Панамы. Такое мнение на пресс- конференции высказал главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт.
Сборная Англии со счетом 6:1 одержала победу над командой Панамы в матче второго тура группового этапа чемпионата мира. Встреча прошла в Нижнем Новгороде.
"Мне очень приятно победить с таким результатом, на полчаса сборная Англии буквально захватила поле, хотя я не очень доволен первыми десятью минутами игры, когда английские игроки не сразу поняли, как использовать пространство, создаваемое панамской командой. Но сборная Англии продемонстрировала великолепное качество пасов и отличную командную игру, - сказал Саутгейт. - В перерыве сказал игрокам, что мы должны продолжить контролировать игру, несмотря на счет. Конечно, я недоволен моментом с пропущенным голом, но мне сложно критиковать футболистов после победы с таким счетом и учитывая высокую температуру на поле".
"Реализация стандартных положений очень важна на таких турнирах, поэтому на тренировках мы уделяем этому достаточно внимания, сейчас у нас есть игроки, способные выполнить отличную подачу и завершить момент. Матч против сборной Панамы был закончен еще до конца первого тайма. Мне было сложно мотивировать игроков на вторую часть игры, но хорошо, что наш капитан Гарри Кейн - он не переставал атаковать и оформил хет-трик", - добавил специалист.
"Перед матчем я обсуждал с игроками особенности игры панамцев, и подчеркнул, что они должны быть дисциплинированными и хорошо контролировать себя, чтобы не оставить команду вдесятером. В первом тайме были такие моменты. В этой жаре можно было легко потерять контроль над собой, но мы справились", - заключил специалист.
Английская команда по количеству очков сравнялась со сборной Бельгии и гарантировала себе выход в плей-офф турнира. В заключительном матче в группе G сборные Англии и Бельгии сыграют друг с другом 28 июня в Калининграде.