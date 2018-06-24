Саутгейт: английские футболисты показали отличную командную игру в матче против панамцев

Сборная Англии со счетом 6:1 одержала победу над командой Панамы в матче второго тура группового этапа чемпионата мира

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июня. /ТАСС/. Сборная Англии по футболу продемонстрировала отличную командную игру в матче чемпионата мира со сборной Панамы. Такое мнение на пресс- конференции высказал главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт.

Сборная Англии со счетом 6:1 одержала победу над командой Панамы в матче второго тура группового этапа чемпионата мира. Встреча прошла в Нижнем Новгороде.

"Мне очень приятно победить с таким результатом, на полчаса сборная Англии буквально захватила поле, хотя я не очень доволен первыми десятью минутами игры, когда английские игроки не сразу поняли, как использовать пространство, создаваемое панамской командой. Но сборная Англии продемонстрировала великолепное качество пасов и отличную командную игру, - сказал Саутгейт. - В перерыве сказал игрокам, что мы должны продолжить контролировать игру, несмотря на счет. Конечно, я недоволен моментом с пропущенным голом, но мне сложно критиковать футболистов после победы с таким счетом и учитывая высокую температуру на поле".