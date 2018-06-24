Балой: сборная Англии играла значительно лучше команды Панамы в матче ЧМ

Сборная Панамы со счетом 1:6 уступила команде Англии в своем втором матче группового этапа чемпионата мира и потеряла шансы на выход в плей-офф турнира

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июня. /ТАСС/. Сборная Англии по футболу играла значительно лучше своих соперников в матче чемпионата мира с командой Панамы. Об этом сообщил журналистам после встречи автор единственного забитого гола в ворота англичан панамец Фелипе Балой. Сборная Панамы со счетом 1:6 уступила команде Англии в своем втором матче группового этапа чемпионата мира и потеряла шансы на выход в плей-офф турнира. В первой игре против сборной Бельгии панамцы проиграли со счетом 0:3.