Балой: сборная Англии играла значительно лучше команды Панамы в матче ЧМ

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июня. /ТАСС/. Сборная Англии по футболу играла значительно лучше своих соперников в матче чемпионата мира с командой Панамы. Об этом сообщил журналистам после встречи автор единственного забитого гола в ворота англичан панамец Фелипе Балой.
Сборная Панамы со счетом 1:6 уступила команде Англии в своем втором матче группового этапа чемпионата мира и потеряла шансы на выход в плей-офф турнира. В первой игре против сборной Бельгии панамцы проиграли со счетом 0:3.
"Мы готовились сделать что-то великое, но, конечно, команда Англии была лучше нас намного. Я счастлив, что забил гол, но этого было недостаточно. Результат не радует нас вообще. Может, в следующий раз мы себя проявим", - сказал он.
Балой добавил, что счастлив приехать в Россию. "Очень счастлив, что удалось приехать в Россию, узнать новую страну с такой интересной культурой. Что я увезу себе отсюда на память? Пока не знаю, скорее всего матрешку", - отметил футболист.
В следующем матче команда Панамы сыграет со сборной Туниса 28 июня в Саранске.