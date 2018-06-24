историявсе о чемпионатеучастникирасписаниестадионырезультаты
вернуться к списку
24 июня, 18:07
Болельщики из Португалии приехали в Саранск на минивэне
Ближайшие матчи
24 июня, 21:00
Групповой этап
ПольшаКолумбия
25 июня, 17:00
Групповой этап
УругвайРоссия
25 июня, 17:00
Групповой этап
Саудовская АравияЕгипет
расписание всех игр
За время поездки португальские фанаты отметили гостеприимство и дружелюбие россиян

САРАНСК, 24 июня. /ТАСС/. Несколько болельщиков сборной Португалии преодолели 7,4 тыс. км на минивэне, чтобы посмотреть игру национальной сборной с командой Ирана в Саранске в рамках группового этапа чемпионата мира по футболу 25 июня. Португальцы припарковали свой транспорт в центре города - в нескольких десятках метров от кафедрального собора и входа на фан-фест - здесь они живут, готовят блюда средиземноморской кухни и фотографируются с российскими болельщиками, передает корреспондент ТАСС.

Смотрите также
Исландские болельщики за 15 дней приехали на "Ниве" из Исландии в ВолгоградВолонтеры в Саранске помогли болельщикам из Перу, снявшим по ошибке гостиницу в МурманскеФанаты из Аргентины год копили деньги на ЧМ и приехали на матч не в тот НовгородТри мексиканских полицейских приехали в Ростов-на-Дону вместе с болельщиками

"Мы добирались 12 дней - захватили друзей из Порту и направились сюда, проехали 7,4 тыс. км. Саранск - маленький город, но у его жителей - большое сердце. Лучшие впечатления о России - это русские девушки, русское гостеприимство и русское искусство. Что бы ни говорили о русских на западе - правда лишь то, что они открытые и дружелюбные, замечательные люди", - рассказал ТАСС один из пассажиров минивэна.

По словам водителя автобуса Карлоса, машина на ходу уже 17 лет. "Мы путешествовали на ней по Африке, ездили в Южную Корею. Смотрите - на капоте приклеен билет с финала чемпионата Европы, когда мы победили французов (в 2016 году в финале чемпионата Европы сборная Португалия выиграла у команды Франции со счетом 2:0), а это мы сфотографировались с сестрой Рональдо на стадионе", - рассказывает португальский болельщик.

Минивэн украшен флагами Португалии, которые исписаны автографами болельщиков со всего мира. Один из последних по времени автографов оставили несколько дней назад фанаты питерского "Зенита".

По словам болельщиков, они не стали снимать номер в гостинице и живут в минивэне. Внутри автобуса обустроена небольшая кухня. "Мы взяли с собой запас португальского вина и много местной еды", - рассказал Карлос. Одно из местных блюд, которым болельщики угощают всех желающих - бутерброды с маринованными помидорами и соленой средиземноморской рыбой.

Рядом с минивэном португальцы оборудовали небольшое патио - поставили стол, стулья и принимают здесь гостей - болельщики Португалии приходят к ним поздороваться, а жители Саранска - сфотографироваться на память.

ЧМ по футболу

Чемпионат мира проходит в 11 городах России. На стадионе "Мордовия-Арена" в Саранске прошли два матча группового этапа. 16 июня сыграли сборные Дании и Перу (1:0), 19 июня японцы обыграли колумбийцев со счетом 2:1. В Саранске пройдет еще два матча группового этапа: команды Ирана и Португалии сыграют 25 июня, а сборные Панамы и Туниса - 28 июня.

Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{message.additional}}{{message.date*1000 | date: 'HH:mm'}}
Все
о чемпионате
Сборная Исландии по футболу прибыла в Ростов-на-Дону на матч ЧМ с командой Хорватии
24 июня, 19:16
Бразильский футболист Фагнер считает сборную Сербии сильным соперником на ЧМ-2018
24 июня, 19:12
Сотни польских фанатов прошли маршем по Казани перед игрой ЧМ против колумбийцев
24 июня, 19:11
Более 500 человек пришли встречать сборную Испании, прибывшую в Калининград на матч ЧМ
24 июня, 19:08
ФИФА не выявила доказательств нарушений антидопинговых правил игроками сборной России
24 июня, 19:07
Лингард: английским футболистам было сложно не поддаваться на провокации панамцев
24 июня, 19:05
Футболист сборной Южной Кореи Ки Сон Ён пропустит матч ЧМ с командой Германии из-за травмы
24 июня, 18:57
ТАСС информационное агентство(св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Исполнители и копирайты

Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

В проекте использованы фотографии агентств:

Фотохроника ТАСС (Александр Демьянчук, Артем Коротаев, Петр Ковалев), EPA-EFE/ABEDIN, TAHERKENAREH, EPA-EFE/AIDAN CRAWLEY, EPA-EFE/ANDRES CRISTALDO, EPA/ANDY RAIN, EPA/ANGEL DIAZ, EPA-EFE/ANTONIO BAT, EPA-EFE/BARTLOMIEJ ZBOROWSKI, EPA-EFE/BRENDAN ESPOSITO, EPA/Chris Ricco, EPA/DAN HIMBRECHTS, EPA-EFE/DIMITRIS LEGAKIS, EPA-EFE/ERNESTO ARIAS, EPA/ETIENNE LAURENT, EPA/FAZRY ISMAIL, EPA-EFE/FRANCK ROBICHON, EPA/IAN LANGSDON, EPA/JASON SZENES, EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT, EPA-EFE/JEON HEON-KYUN, EPA/JORGE NUNEZ, EPA-EFE/JOSE JACOME, EPA-EFE/JOSE MENDEZ, EPA/KAI FOERSTERLING, EPA/KIMIMASA MAYAMA, EPA-EFE/KIYOSHI OTA, EPA-EFE/LAURENT GILLIERON, EPA/LUKAS COCH, EPA-EFE/MATTEO BAZZI, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA-EFE/NOUFAL IBRAHIM, EPA-EFE/PAULO NOVAIS, EPA/PAUL MILLER, EPA/PETER POWELL, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA/PETER KLAUNZER, EPA-EFE/RAUL MARTINEZ, EPA/ROBERT GHEMENT, EPA-EFE/RONALD WITTEK, EPA/RUNGROJ YONGRIT, EPA/SEBASTIEN NOGIER, EPA/SERGEY DOLZHENKO, EPA/SRDJAN SUKI, EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ, EPA-EFE/TOLGA BOZOGLU, EPA-EFE/VAHRAM BAGHDASARYAN, EPA-EFE/YOAN VALAT, EPA-EFE/YURI KOCHETKOV, AP Photo/Abdeljalil Bounhar, AP Photo/Antonio Calanni, AP Photo/Ahmed Gamil, AP Photo/Andre Penner, AP Photo/Ariel Schalit, AP Photo/Armando Franca, AP Photo/Brynjar Gunnarsson, AP Photo/Christophe Ena, AP Photo/Czarek Sokolowski, AP Photo/Daniel Munoz, AP Photo/Darko Vojinovic, AP Photo/Denis Tyrin, AP Photo/Fernando Vergara, AP Photo/Geert Vanden Wijngaert, AP Photo/Gustavo Garello, AP Photo/Hassan Ammar, AP Photo/John Raoux, AP Photo/Marcelo Hernandez, AP Photo/Martin Meissner, AP Photo/Martin Mejia, AP Photo/Matt Dunham, AP Photo/Michel Spingler, AP Photo/Moises Castillo, AP Photo/Peter Morrison, AP Photo/Petr David Josek, AP Photo/Rodrigo Abd, AP Photo/Sakchai Lalit, AP Photo/Scott Heppell, AP Photo/Sergei Chuzavkov, AP Photo/Shuji Kajiyama, AP Photo/Sunday Alamba, AP Photo/Tony Avelar, REUTERS/Andres Stapff, REUTERS/Amr Abdallah Dalsh, REUTERS/Brandon Malone, REUTERS/Edgar Su, REUTERS/Eric Vidal, REUTERS/Jaime Saldarriaga, REUTERS/Jason Cairnduff, REUTERS/Jorge Cabrera, REUTERS/Kacper Pempel, REUTERS/Kai Pfaffenbach, REUTERS/Kim Hong-Ji, REUTERS/Leonardo Benassatto, REUTERS/Michael Dalder, REUTERS/Siphiwe Sibeko, REUTERS/Steve Christo, REUTERS/Susana Vera, REUTERS/Zoubeir Souissi, Aitor Alcalde/Getty Images, Amin M. Jamali/Getty Images, Bruno Zanardo/Getty Images, Buda Mendes/Getty Images, Catherine Ivill/Getty Images, Chung Sung-Jun/Getty Images, David Ramos/Getty Images, Denis Doyle/Getty Images, Francois Nel/Getty Images, Hagen Hopkins/Getty Images, Hector Vivas/Getty Images, James D. Morgan/Getty Images, Julian Finney/Getty Images, Lucas Uebel/Getty Images, Michael Regan/Getty Images, Mike Hewitt/Getty Images, Oleg Nikishin/Getty Images, Ronald Martinez/Getty Images, Srdjan Stevanovic/Getty Images, Steve Haag/Getty Images, Stu Forster/Getty Images, Andrew Surma/NurPhoto via Getty Images, Foto Olimpik/NurPhoto via Getty Images, Pedro Fiúza/NurPhoto via Getty Images, Burak Akbulut/Anadolu Agency/Getty Images, Leonardo Benassatto/Anadolu Agency/Getty Images, Mustafa Yalcin/Anadolu Agency/Getty Images, Catherine Ivill - AMA/Getty Images, Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images, Eddy LEMAISTRE/Corbis via Getty Images, Ben Radford/Corbis via Getty Images, Lukasz Laskowski/PressFocus/MB Media/Getty Images, TF-Images/TF-Images via Getty Images, Epsilon/Getty Images, Power Sport Images/Getty Images, VI Images via Getty Images, fckncg/Shutterstock, AP Photo/Paul White