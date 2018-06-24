Болельщики из Португалии приехали в Саранск на минивэне

За время поездки португальские фанаты отметили гостеприимство и дружелюбие россиян

САРАНСК, 24 июня. /ТАСС/. Несколько болельщиков сборной Португалии преодолели 7,4 тыс. км на минивэне, чтобы посмотреть игру национальной сборной с командой Ирана в Саранске в рамках группового этапа чемпионата мира по футболу 25 июня. Португальцы припарковали свой транспорт в центре города - в нескольких десятках метров от кафедрального собора и входа на фан-фест - здесь они живут, готовят блюда средиземноморской кухни и фотографируются с российскими болельщиками, передает корреспондент ТАСС.

"Мы добирались 12 дней - захватили друзей из Порту и направились сюда, проехали 7,4 тыс. км. Саранск - маленький город, но у его жителей - большое сердце. Лучшие впечатления о России - это русские девушки, русское гостеприимство и русское искусство. Что бы ни говорили о русских на западе - правда лишь то, что они открытые и дружелюбные, замечательные люди", - рассказал ТАСС один из пассажиров минивэна.

По словам водителя автобуса Карлоса, машина на ходу уже 17 лет. "Мы путешествовали на ней по Африке, ездили в Южную Корею. Смотрите - на капоте приклеен билет с финала чемпионата Европы, когда мы победили французов (в 2016 году в финале чемпионата Европы сборная Португалия выиграла у команды Франции со счетом 2:0), а это мы сфотографировались с сестрой Рональдо на стадионе", - рассказывает португальский болельщик.

Минивэн украшен флагами Португалии, которые исписаны автографами болельщиков со всего мира. Один из последних по времени автографов оставили несколько дней назад фанаты питерского "Зенита".

По словам болельщиков, они не стали снимать номер в гостинице и живут в минивэне. Внутри автобуса обустроена небольшая кухня. "Мы взяли с собой запас португальского вина и много местной еды", - рассказал Карлос. Одно из местных блюд, которым болельщики угощают всех желающих - бутерброды с маринованными помидорами и соленой средиземноморской рыбой.

Рядом с минивэном португальцы оборудовали небольшое патио - поставили стол, стулья и принимают здесь гостей - болельщики Португалии приходят к ним поздороваться, а жители Саранска - сфотографироваться на память.

ЧМ по футболу

Чемпионат мира проходит в 11 городах России. На стадионе "Мордовия-Арена" в Саранске прошли два матча группового этапа. 16 июня сыграли сборные Дании и Перу (1:0), 19 июня японцы обыграли колумбийцев со счетом 2:1. В Саранске пройдет еще два матча группового этапа: команды Ирана и Португалии сыграют 25 июня, а сборные Панамы и Туниса - 28 июня.