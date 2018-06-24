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24 июня, 18:02
Гомес: сборная Панамы могла пропустить больше шести голов в матче ЧМ с англичанами
Главный тренер сборной Панамы по футболу Эрнан Гомес
© Сергей Фадеичев/ТАСС
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Сборная Панамы со счетом 1:6 уступила команде Англии в своем втором матче группового этапа чемпионата мира и потеряла шансы на выход в плей-офф турнира

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июня. /ТАСС/. Панамская команда могла пропустить даже больше шести мячей в матче против сборной Англии на групповом этапе чемпионата мира. Об этом заявил главный тренер сборной Панамы Эрнан Гомес на пресс-конференции.

Сборная Панамы со счетом 1:6 уступила команде Англии в своем втором матче группового этапа чемпионата мира и потеряла шансы на выход в плей-офф турнира. В первой игре против сборной Бельгии панамцы проиграли со счетом 0:3.

"Почувствовал большой подъем после того, как моя команда забила гол во втором тайме. Сборная Панамы могла пропустить еще больше голов. Мы пытались играть, но между командами Англии и Панамы огромная разница. Англичане играли очень эффективно, если бы во втором тайме мы не стали действовать более упорядоченно, то пропустили бы больше", - отметил специалист.

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"Думаю, оба пенальти были назначены верно. Были моменты, когда англичане не могли читать нашу игру, но они реализовали почти все свои стандартные положения. Мы хотели сыграть первый тайм со счетом 0:0, но не смогли, мы многому научились на чемпионате мира, но Панама в футболе - большой ребенок. У нас было три-четыре голевых ситуации, но мы не смогли реализовать свои шансы", - добавил специалист.

"Нам нужно существенно улучшать команду, у нас не хватает буквально всего, в том числе инфраструктуры. С точки зрения футбольных аспектов - мы не выглядели хаотично в матче со сборной Англии, но нам нужно улучшать технику, тактику и кадровую работу", - заключил Гомес.

В следующем матче команда Панамы сыграет со сборной Туниса 28 июня в Саранске.

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