Гомес: сборная Панамы могла пропустить больше шести голов в матче ЧМ с англичанами

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июня. /ТАСС/. Панамская команда могла пропустить даже больше шести мячей в матче против сборной Англии на групповом этапе чемпионата мира. Об этом заявил главный тренер сборной Панамы Эрнан Гомес на пресс-конференции.
Сборная Панамы со счетом 1:6 уступила команде Англии в своем втором матче группового этапа чемпионата мира и потеряла шансы на выход в плей-офф турнира. В первой игре против сборной Бельгии панамцы проиграли со счетом 0:3.
"Почувствовал большой подъем после того, как моя команда забила гол во втором тайме. Сборная Панамы могла пропустить еще больше голов. Мы пытались играть, но между командами Англии и Панамы огромная разница. Англичане играли очень эффективно, если бы во втором тайме мы не стали действовать более упорядоченно, то пропустили бы больше", - отметил специалист.
"Думаю, оба пенальти были назначены верно. Были моменты, когда англичане не могли читать нашу игру, но они реализовали почти все свои стандартные положения. Мы хотели сыграть первый тайм со счетом 0:0, но не смогли, мы многому научились на чемпионате мира, но Панама в футболе - большой ребенок. У нас было три-четыре голевых ситуации, но мы не смогли реализовать свои шансы", - добавил специалист.
"Нам нужно существенно улучшать команду, у нас не хватает буквально всего, в том числе инфраструктуры. С точки зрения футбольных аспектов - мы не выглядели хаотично в матче со сборной Англии, но нам нужно улучшать технику, тактику и кадровую работу", - заключил Гомес.
В следующем матче команда Панамы сыграет со сборной Туниса 28 июня в Саранске.