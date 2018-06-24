Гомес: сборная Панамы могла пропустить больше шести голов в матче ЧМ с англичанами

Сборная Панамы со счетом 1:6 уступила команде Англии в своем втором матче группового этапа чемпионата мира и потеряла шансы на выход в плей-офф турнира

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июня. /ТАСС/. Панамская команда могла пропустить даже больше шести мячей в матче против сборной Англии на групповом этапе чемпионата мира. Об этом заявил главный тренер сборной Панамы Эрнан Гомес на пресс-конференции.

Сборная Панамы со счетом 1:6 уступила команде Англии в своем втором матче группового этапа чемпионата мира и потеряла шансы на выход в плей-офф турнира. В первой игре против сборной Бельгии панамцы проиграли со счетом 0:3.

"Почувствовал большой подъем после того, как моя команда забила гол во втором тайме. Сборная Панамы могла пропустить еще больше голов. Мы пытались играть, но между командами Англии и Панамы огромная разница. Англичане играли очень эффективно, если бы во втором тайме мы не стали действовать более упорядоченно, то пропустили бы больше", - отметил специалист.