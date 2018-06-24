Травмированные Коста и Данило не тренируются в общей группе сборной Бразилии по футболу

Ранее пресс-служба Бразильской конфедерации футбола сообщила, что игроки пропустят заключительный матч группового этапа против сборной Сербии

СОЧИ, 24 июня. /ТАСС/. Защитник Данило и полузащитник Дуглас Коста из-за травм не принимают участие в тренировке сборной Бразилии по футболу в Сочи. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Ранее пресс-служба Бразильской конфедерации футбола сообщила, что игроки пропустят заключительный матч группового этапа против сборной Сербии. Встреча состоится 27 июня на московском стадионе "Спартак".

Данило получил травму ягодичной мышцы в четверг на тренировке в преддверии матча второго тура мирового первенства против сборной Коста-Рики (2:0). Защитник бразильской команды был вынужден пропустить матч с костариканцами.