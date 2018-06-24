Травмированные Коста и Данило не тренируются в общей группе сборной Бразилии по футболу

СОЧИ, 24 июня. /ТАСС/. Защитник Данило и полузащитник Дуглас Коста из-за травм не принимают участие в тренировке сборной Бразилии по футболу в Сочи. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
Ранее пресс-служба Бразильской конфедерации футбола сообщила, что игроки пропустят заключительный матч группового этапа против сборной Сербии. Встреча состоится 27 июня на московском стадионе "Спартак".
Данило получил травму ягодичной мышцы в четверг на тренировке в преддверии матча второго тура мирового первенства против сборной Коста-Рики (2:0). Защитник бразильской команды был вынужден пропустить матч с костариканцами.
Коста пожаловался на боль в области задней поверхности правого бедра в концовке встречи с командой Коста-Рики. Срок восстановления игрока пока не сообщался, однако Коста, как и Данило, не полетит с командой в Москву. Футболисты останутся в Сочи, где бразильцы базируются во время чемпионата мира, для прохождения восстановительных процедур. Оба игрока на тренировке команды в воскресенье не работали в общей группе.
Остальные 18 полевых игроков и три вратаря сборной Бразилии вышли на поле стадиона "Юг-Спорт", после совместной разминки команда разделилась на три группы. Футболисты, вышедшие в стартовом составе в матче с костариканцами, проводили физиотерапевтические упражнения. Игроки, оставшиеся в запасе в прошлой встрече, приступили к работе с мячом. Голкиперы занимались отдельно с тренером вратарей.
Сборная Бразилии с четырьмя очками возглавляет группу Е, опережая по разнице забитых и пропущенных голов команду Швейцарии. Сборная Сербии имеет в активе три очка, костариканцы очков не набрали и потеряли шансы на выход в плей-офф чемпионата мира.