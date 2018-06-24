Пицци: практика перехода игроков из Саудовской Аравии в испанские клубы была правильной

ВОЛГОГРАД, 24 июня. /ТАСС/. Опыт с выступлением игроков сборной Саудовской Аравии в чемпионате Испании на правах аренды является положительным, он позволил футболистам добиться прогресса. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер команды Хуан Антонио Пицци.
В результате соглашения между испанской и саудовской федерациями футбола девять футболистов азиатской сборной провели вторую часть сезона-2017/18 в аренде в испанских клубах. Таким образом Федерация футбола Саудовской Аравии намеревалась повысить уровень своих игроков перед чемпионатом мира. Трое из девяти футболистов выступали в высшем испанском дивизионе и провели на поле 33 минуты в сумме за полгода.
"Это было абсолютно правильно, несмотря на то, что они почти не играли в клубах и получили игровую практику только здесь. Мы видим, что они получили развитие за последние пять месяцев, что провели в испанской лиге. Надеюсь, что этот опыт может быть повторен, а другие игроки могут к ним присоединиться не только в испанской, но и в других лигах", - сказал Пицци.
Сборная Саудовской Аравии потерпела два поражения в двух матчах на мировом первенстве и потеряла шансы на выход в плей-офф турнира.