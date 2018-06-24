Пицци: практика перехода игроков из Саудовской Аравии в испанские клубы была правильной

В результате соглашения между испанской и саудовской федерациями футбола девять футболистов азиатской сборной провели вторую часть сезона-2017/18 в аренде в испанских клубах

ВОЛГОГРАД, 24 июня. /ТАСС/. Опыт с выступлением игроков сборной Саудовской Аравии в чемпионате Испании на правах аренды является положительным, он позволил футболистам добиться прогресса. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер команды Хуан Антонио Пицци. В результате соглашения между испанской и саудовской федерациями футбола девять футболистов азиатской сборной провели вторую часть сезона-2017/18 в аренде в испанских клубах. Таким образом Федерация футбола Саудовской Аравии намеревалась повысить уровень своих игроков перед чемпионатом мира. Трое из девяти футболистов выступали в высшем испанском дивизионе и провели на поле 33 минуты в сумме за полгода.