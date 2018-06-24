Шведские футболисты осудили угрозы в адрес игрока сборной Дурмаза на ЧМ-2018

В субботу шведские футболисты проиграли во встрече второго тура группы F команде Германии со счетом 1:2, пропустив решающий мяч в компенсированное время

В субботу шведские футболисты проиграли во встрече второго тура группы F команде Германии со счетом 1:2, пропустив решающий мяч в компенсированное время. За несколько секунд до завершения игры Дурмаз нарушил правила вблизи своих ворот, что привело к штрафному, ударом с которого полузащитник немцев Тони Кроос забил победный мяч. После игры шведский футболист на своей странице в Instagram получил тысячи комментариев с угрозами смерти, некоторые из которых были расистского характера.

СТОКГОЛЬМ, 24 июня. /ТАСС/. Шведская сборная осудила угрозы и расистские оскорбления в адрес полузащитника Джимми Дурмаза со стороны шведских болельщиков после матча чемпионата мира по футболу с командой Германии. Об этом игроки заявили перед началом тренировки в воскресенье в Геленджике, сообщает телеканал SVT.

"Я футболист самого высокого уровня. Но называть меня "черным" и "смертником", угрожать моей семье - это совершенно неприемлемо. Я швед и горжусь цветом майки и флагом. Кроме того, я хочу воспользоваться возможностью, чтобы поблагодарить за те тепло и радость, что я получил", - сказал Дурмаз.

Он повернулся к товарищам по команде и добавил: "Мы едины, мы - Швеция, правда ведь?". "К черту расизм!" - ответила ему вся шведская сборная.

Федерация футбола Швеции (SvFF) уже обратилась в полицию по поводу расистских оскорблений с угрозами в адрес полузащитника сборной Джимми Дурмаза.

Дурмаз, родители которого являются выходцами из Турции, выступает за команду Швеции с 2011 года, на его счету 46 матчей и три гола. Шведская команда набрала три очка по итогам двух встреч чемпионата мира и делит второе и третье места в группе F со сборной Германии. Заключительную игру на групповой стадии шведы проведут 27 июня в Екатеринбурге с командой Мексики.