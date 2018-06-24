Футболист сборной Германии Руди, сломавший нос в матче со шведами, прооперирован

О сроках восстановления 28-летнего полузащитника не сообщается

ТАСС, 24 июня. Полузащитник сборной Германии по футболу Себастьян Руди, которому сломали нос в матче чемпионата мира с командой Швеции, был прооперирован в воскресенье. Об этом сообщает пресс-служба немецкой сборной.

Матч между сборными Германии и Швеции прошел в субботу в Сочи и завершился победой немцев со счетом 2:1. В первом тайме шведский игрок ударил Руди бутсой по лицу, после чего он был заменен на Илкая Гюндогана.

Победа над шведами стала первой для немцев на чемпионате мира в России. В первом матче группового этапа сборная Германии проиграла команде Мексики (0:1). В следующем матче 27 июня в Казани сборная Германии сыграет с командой Южной Кореи.