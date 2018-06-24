Кейн гордится тремя забитыми мячами в матче чемпионата мира

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июня. /ТАСС/. Нападающий сборной Англии по футболу Гарри Кейн горд тем, что ему удалось забить три мяча в матче чемпионата мира. Об этом он заявил на пресс-конференции.
В воскресенье в Нижнем Новгороде англичане разгромили команду Панамы со счетом 6:1 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира. Дублем отличился Джон Стоунс, хет-трик оформил Кейн, еще один мяч забил Джесси Лингард.
"Горжусь тем, что смог забить три мяча в матче чемпионата мира, мало кому из игроков это удавалось. Мы ехали на мировое первенство за результатом. Сегодняшняя игра началась напряженно, но мы успешно отработали стандарты. Могу сказать, что мой третий гол стал одним самых удачливых забитых мячей в моей карьере, надеюсь удача будет сопровождать меня и дальше", - сказал Кейн.
Английский нападающий возглавил гонку бомбардиров мирового первенства - на его счету пять голов. По четыре мяча в активе португальца Криштиану Роналду и бельгийца Ромелу Лукаку.
"Пока я удачно иду к тому, чтобы стать лучшим бомбардиром турнира, но это не главное. Важно побеждать в матчах. У нас хорошие игроки и, надеюсь, мы успешно продолжим. Знали, что игра против сборной Панамы получится агрессивной, но мы играли правильно и дисциплинированно, и заслужили этот результат", - добавил он.
Кейн стал третьим англичанином после Джеффри Херста и Гари Линекера, забившим три мяча в одном матче чемпионата мира. В своем заключительном матче группового этапа сборная Англии сыграет с командой Бельгии 28 июня в Калининграде.