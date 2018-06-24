Кейн гордится тремя забитыми мячами в матче чемпионата мира

В воскресенье в Нижнем Новгороде англичане разгромили команду Панамы со счетом 6:1 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июня. /ТАСС/. Нападающий сборной Англии по футболу Гарри Кейн горд тем, что ему удалось забить три мяча в матче чемпионата мира. Об этом он заявил на пресс-конференции.

В воскресенье в Нижнем Новгороде англичане разгромили команду Панамы со счетом 6:1 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира. Дублем отличился Джон Стоунс, хет-трик оформил Кейн, еще один мяч забил Джесси Лингард.

"Горжусь тем, что смог забить три мяча в матче чемпионата мира, мало кому из игроков это удавалось. Мы ехали на мировое первенство за результатом. Сегодняшняя игра началась напряженно, но мы успешно отработали стандарты. Могу сказать, что мой третий гол стал одним самых удачливых забитых мячей в моей карьере, надеюсь удача будет сопровождать меня и дальше", - сказал Кейн.