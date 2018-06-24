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24 июня, 17:38
СМИ: тренеров сборной Германии могут наказать за поведение после матча ЧМ со шведами
Футболисты сборной Германии
© Валерий Шарифулин/ТАСС
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В субботу сборная Германии одержала волевую победу над командой Швеции со счетом 2:1 в матче второго тура группового этапа мирового первенства

СОЧИ, 24 июня. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) может наказать представителей тренерского штаба сборной Германии за поведение после игры чемпионата мира против команды Швеции. Об этом сообщает шведское издание Expressen.

В субботу сборная Германии одержала волевую победу над командой Швеции со счетом 2:1 в матче второго тура группового этапа мирового первенства.

Ранее сообщалось, что после матча главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон вместе с несколькими сотрудниками команды вступил в перепалку с представителями немецкой сборной. "Некоторые люди из немецкой команды праздновали и бегали в нашу сторону, как бы напрыгивая на нас. Мы не были в восторге от такого поведения, после финального свистка обычно пожимают руки, а не нападают на соперника. Вы празднуете свою победу в своей команде, так оставьте оппонента", - эмоционально высказался Андерссон.

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Международная федерация футбола начала расследование данного инцидента, по итогам которого может вынести наказание немецкой стороне. По информации шведского издания, одним из тех, кто неуважительно себя повел по отношению к тренерскому штабу Янне Андерссона, был Ханс Ульрих Фойгт. Немецкий специалист признал свою ошибку и даже лично принес извинения шведскому наставнику, которые тот принял.

Также известно, что глава Немецкого футбольного союза Рейнхард Гриндель в ближайшее время проведет телефонный разговор со шведским коллегой Карлом-Эриком Нильссоном.

Заключительный матч группового этапа чемпионата мира сборная Швеции проведет 27 июня в Екатеринбурге против команды Мексики. В другой игре в Казани встретятся немцы и южнокорейцы. Оба матча начнутся в 17:00 мск.

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