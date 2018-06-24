СМИ: тренеров сборной Германии могут наказать за поведение после матча ЧМ со шведами

СОЧИ, 24 июня. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) может наказать представителей тренерского штаба сборной Германии за поведение после игры чемпионата мира против команды Швеции. Об этом сообщает шведское издание Expressen.
В субботу сборная Германии одержала волевую победу над командой Швеции со счетом 2:1 в матче второго тура группового этапа мирового первенства.
Ранее сообщалось, что после матча главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон вместе с несколькими сотрудниками команды вступил в перепалку с представителями немецкой сборной. "Некоторые люди из немецкой команды праздновали и бегали в нашу сторону, как бы напрыгивая на нас. Мы не были в восторге от такого поведения, после финального свистка обычно пожимают руки, а не нападают на соперника. Вы празднуете свою победу в своей команде, так оставьте оппонента", - эмоционально высказался Андерссон.
Международная федерация футбола начала расследование данного инцидента, по итогам которого может вынести наказание немецкой стороне. По информации шведского издания, одним из тех, кто неуважительно себя повел по отношению к тренерскому штабу Янне Андерссона, был Ханс Ульрих Фойгт. Немецкий специалист признал свою ошибку и даже лично принес извинения шведскому наставнику, которые тот принял.
Также известно, что глава Немецкого футбольного союза Рейнхард Гриндель в ближайшее время проведет телефонный разговор со шведским коллегой Карлом-Эриком Нильссоном.
Заключительный матч группового этапа чемпионата мира сборная Швеции проведет 27 июня в Екатеринбурге против команды Мексики. В другой игре в Казани встретятся немцы и южнокорейцы. Оба матча начнутся в 17:00 мск.