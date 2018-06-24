СМИ: тренеров сборной Германии могут наказать за поведение после матча ЧМ со шведами

В субботу сборная Германии одержала волевую победу над командой Швеции со счетом 2:1 в матче второго тура группового этапа мирового первенства

СОЧИ, 24 июня. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) может наказать представителей тренерского штаба сборной Германии за поведение после игры чемпионата мира против команды Швеции. Об этом сообщает шведское издание Expressen.

В субботу сборная Германии одержала волевую победу над командой Швеции со счетом 2:1 в матче второго тура группового этапа мирового первенства.

Ранее сообщалось, что после матча главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон вместе с несколькими сотрудниками команды вступил в перепалку с представителями немецкой сборной. "Некоторые люди из немецкой команды праздновали и бегали в нашу сторону, как бы напрыгивая на нас. Мы не были в восторге от такого поведения, после финального свистка обычно пожимают руки, а не нападают на соперника. Вы празднуете свою победу в своей команде, так оставьте оппонента", - эмоционально высказался Андерссон.