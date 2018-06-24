Тренер сборной Ирана Кейруш поблагодарил Россию за гостеприимство на ЧМ

Иранская команда в первой встрече на турнире переиграла марокканцев (1:0), а затем уступила испанцам (0:1)

САРАНСК, 24 июня. /ТАСС/. Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш отметил хорошую организацию и высокий уровень гостеприимства во время чемпионата мира по футболу в России. Об этом он рассказал на пресс-конференции перед игрой со сборной Португалии.

Матч заключительного тура группы В чемпионата мира между сборными Ирана и Португалии состоится 25 июня в Саранске. Иранская команда в первой встрече на турнире переиграла марокканцев (1:0), а затем уступила испанцам (0:1). После двух туров в активе сборных Испании и Португалии по 4 очка, у команды Ирана - 3, у марокканцев - 0.