Инцидентов с южнокорейскими болельщиками в Ростове-на-Дону не зафиксировано

Об этом сообщили во временном консульстве страны, работавшем в городе с 22 по 24 июня

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июня. /ТАСС/. Инцидентов с участием болельщиков из Южной Кореи во время пребывания в Ростове-на-Дону не зафиксировано, сообщили ТАСС во временном консульстве страны, открывшемся на время матчей в городе.

Как сообщалось, временное консульство Южной Кореи в Ростове-на-Дону работало с 22 по 24 июня.

"Без происшествий. Все хорошо", - сообщил сотрудник временного консульства.

Матч чемпионата мира между сборными Южной Кореи и Мексики прошел на "Ростов-Арене" 23 июня. Игра, которую посетило 43472 зрителя, закончилась победой мексиканцев со счетом 2:1.