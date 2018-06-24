Гелиевые шары запустили рядом со зданиями в стиле модерн в Самаре для навигации гостей ЧМ

Рядом с памятниками архитектуры также установили навигационные стенды с информацией

САМАРА, 24 июня. /ТАСС/. Гелиевые шары подняли в воздух в Самаре рядом с зданиями, построенными в стиле модерн, для навигации туристов, которые прибыли и прибудут в город во время чемпионата мира по футболу, передает корреспондент ТАСС.

Рядом с 18 зданиями в стиле модерн поднялись в воздух четырехметровые гелиевые шары с изображением, названием и годом постройки здания, рядом с которым он висит. Возле памятников архитектуры также установили навигационные стенды с информацией. Рядом со зданиями разместятся шесть площадок, где будут выступать музыканты, уличные артисты, танцоры и художники.

Авторами проекта является группа "Артполис", в которую входят художники, музыканты, ученые и общественники. По словам волонтера проекта, эти шары создавались для навигации туристов в городе.

"Рядом с каждым шаром есть специальная табличка на русском и английском языках, также есть аудиогид. Табличка двусторонняя, с обратной стороны карта, как можно пройти до других объектов", - сказал он.

Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Самара уже приняла матчи группового этапа между сборными Коста-Рики и Сербии (0:1), Дании и Австралии (1:1). Помимо предстоящего матча между сборными России и Уругвая (25 июня), в городе пройдет игра Сенегал - Колумбия (28 июня), матч 1/8 финала и встреча 1/4 финала.