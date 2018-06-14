Тренер: разгромное поражение от сборной России стало шоком для команды Саудовской Аравии

В матче открытия чемпионата мира россияне разгромили сборную Саудовской Аравии со счетом 5:0

ВОЛГОГРАД, 24 июня. /ТАСС/. Поражение от сборной России в стартовом матче чемпионата мира стало шоком для футболистов команды Саудовской Аравии. Об этом на пресс- конференции заявил главный тренер саудовской команды Хуан Антонио Пицци.

"У нас есть уверенность, что мы сделали все правильно на этом чемпионате мира, - сказал Пицци. - Первый матч был очень сложен для нас, это было шоковое поражение. И нам потребовалось время, чтобы восстановиться после этого, было тяжело найти какую-то мотивацию. Для нас поражение было настоящей бедой, из которой было трудно выйти, это отбросило нас назад".