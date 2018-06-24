Кагава и Нагатомо вошли в стартовый состав сборной Японии на матч с командой Сенегала

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. Полузащитник немецкой "Боруссии" из Дортмунда Синдзи Кагава и защитник итальянского "Интера" Юто Нагатомо вошли в стартовый состав сборной Японии на матч второго тура группового этапа чемпионата мира с командой Сенегала. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).
Полностью состав сборной Японии выглядит следующим образом: Эйдзи Кавасима, Гэн Сёдзи, Юто Нагатомо, Хироки Сакаи, Майя Йосида, Гаку Сибасаки, Гэнки Харагути, Синдзи Кагава, Такаси Инуи, Макото Хасебе, Юя Осако.
Стартовый состав объявила и команда Сенегала: Хадим Н'Диайе, Калиду Кулибали, Юссуф Сабали, Мусса Ваге, Идрисса Гейе, Салиф Сане, Альфред Н'Диай, Папа Алиун Ндиайе, Садио Мане, Исмаила Сарр, Мбай Ньянг.
Встреча группы H между сборными Японии и Сенегала пройдет в воскресенье в Екатеринбурге. Начало матча - 18:00 мск.