Кагава и Нагатомо вошли в стартовый состав сборной Японии на матч с командой Сенегала

Встреча состоится в Екатеринбурге в воскресенье и начнется в 18:00 мск

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. Полузащитник немецкой "Боруссии" из Дортмунда Синдзи Кагава и защитник итальянского "Интера" Юто Нагатомо вошли в стартовый состав сборной Японии на матч второго тура группового этапа чемпионата мира с командой Сенегала. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА). Полностью состав сборной Японии выглядит следующим образом: Эйдзи Кавасима, Гэн Сёдзи, Юто Нагатомо, Хироки Сакаи, Майя Йосида, Гаку Сибасаки, Гэнки Харагути, Синдзи Кагава, Такаси Инуи, Макото Хасебе, Юя Осако.