Кейруш: сборная Ирана имеет все шансы для выхода в 1/8 финала ЧМ по футболу

САРАНСК, 24 июня. /ТАСС/. Сборная Ирана по футболу имеет все возможности для выхода в 1/8 финала чемпионата мира в России. Об этом на предматчевой пресс-конференции заявил главный тренер иранской сборной португалец Карлуш Кейруш.
Матч заключительного тура группы В между сборными Ирана и Португалии состоится 25 июня в Саранске. Иранская команда в первой встрече на турнире переиграла марокканцев (1:0), а затем уступила испанцам (0:1). После двух туров в активе сборных Испании и Португалии по 4 очка, у команды Ирана - 3, у марокканцев - 0.
"Думаю, что нам повезло, очень большая честь быть здесь, зная, что завтра мы будем бороться за свою мечту. У нас есть все возможности, чтобы выйти в 1/8 финала", - отметил Кейруш.
"Сборная Португалии - один из фаворитов чемпионата мира и нашей группы. Мы готовы биться в этой игре, отдавая все. Действовать достойно, с честью. Сборная Ирана должна играть лучше самой себя, мы должны уважать соперника, быть реалистами", - добавил тренер.
Команды, вышедшие из группы В, в 1/8 финала чемпионата мира сыграют со сборными России и Уругвая. Финал турнира состоится 15 июля на московском стадионе "Лужники".