Кейруш: сборная Ирана имеет все шансы для выхода в 1/8 финала ЧМ по футболу

Матч заключительного тура группы В между сборными Ирана и Португалии состоится 25 июня в Саранске

САРАНСК, 24 июня. /ТАСС/. Сборная Ирана по футболу имеет все возможности для выхода в 1/8 финала чемпионата мира в России. Об этом на предматчевой пресс-конференции заявил главный тренер иранской сборной португалец Карлуш Кейруш. Матч заключительного тура группы В между сборными Ирана и Португалии состоится 25 июня в Саранске. Иранская команда в первой встрече на турнире переиграла марокканцев (1:0), а затем уступила испанцам (0:1). После двух туров в активе сборных Испании и Португалии по 4 очка, у команды Ирана - 3, у марокканцев - 0.