По словам руководителя центра подготовки городских волонтеров в Саранске Кирилла Комарова, волонтеры встречали иранских болельщиков на железнодорожном вокзале приветствиями на фарси

САРАНСК, 24 июня. /ТАСС/. Матч между сборными Португалии и Ирана на групповом этапе чемпионата мира по футболу, который пройдет в понедельник на стадионе "Мордовия-Арена" в Саранске, посетят около 3-4 тыс. иранцев и меньше тысячи португальцев. Об этом сообщил ТАСС зампредседателя правительства - министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства Мордовии Виктор Цыганов.

"Мы ожидаем меньше тысячи болельщиков Португалии и порядка 3-4 тыс. иранцев. Около 700 иранцев приедут в Саранск бесплатными поездами", - сказал Цыганов.

По словам руководителя центра подготовки городских волонтеров в Саранске Кирилла Комарова, волонтеры встречали иранских болельщиков на железнодорожном вокзале приветствиями на фарси.

"Болельщики благодарили, говорили, что очень рады оказаться в России, некоторые из них даже знали русский язык", - сказал собеседник агентства.

Чемпионат мира проходит в 11 городах России. На стадионе "Мордовия-Арена" в Саранске прошли два матча группового этапа. 16 июня сыграли сборные Дании и Перу (1:0), 19 июня японцы обыграли колумбийцев со счетом 2:1. В Саранске пройдет еще два матча группового этапа: команды Ирана и Португалии сыграют 25 июня, а сборные Панамы и Туниса - 28 июня.