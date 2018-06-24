Футболист сборной Англии Кейн признан лучшим игроком матча ЧМ с командой Панамы

Встреча сборных Англии и Панамы в рамках группы G прошла в Нижнем Новгороде в воскресенье и завершилась победой англичан со счетом 6:1

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июня. /ТАСС/. Нападающий сборной Англии по футболу Гарри Кейн признан лучшим игроком матча второго тура группового этапа чемпионата мира с командой Панамы. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Встреча сборных Англии и Панамы в рамках группы G прошла в Нижнем Новгороде в воскресенье и завершилась победой англичан со счетом 6:1. Кейн стал автором трех забитых голов (два - с пенальти), всего в его активе пять забитых мячей на текущем турнире, по этому показателю он вышел на первое место в списке лучших бомбардиров, опередив бельгийского форварда Ромелу Лукаку и капитана сборной Португалии Криштиану Роналду (по четыре гола).

В заключительном туре сборная Англии проведет матч с бельгийцами в Калининграде, команда Панамы сыграет со сборной Туниса в Саранске. Обе встречи пройдут 28 июня.