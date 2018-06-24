Сборная Англии разгромила команду Панамы, англичане и бельгийцы вышли в 1/8 финала ЧМ-2018

Встреча завершилась со счетом 6:1, три мяча забил форвард англичан Гарри Кейн

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июня. /ТАСС/. Сборная Англии одержала крупную победу над командой Панамы со счетом 6:1 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2018 года по футболу и вышла в плей-офф турнира. На встрече, которая прошла в Нижнем Новгороде, присутствовало 43 319 зрителей.

В составе победителей забитыми мячами отметились Джон Стоунс (8-я и 40-я минуты), Гарри Кейн (22, с пенальти, 45, с пенальти, 62) и Джесси Лингард (36), у проигравших отличился Фелипе Балой (78). Кейн, оформивший второй хет- трик нынешнего чемпионата мира, в списке лучших бомбардиров турнира вышел на первое место с пятью голами, обойдя португальца Криштану Роналду и бельгийца Ромелу Лукаку, забивших по четыре мяча. Также Кейн стал третьим англичанином после Джеффри Херста и Гари Линекера, забившим три мяча в одном матче мирового первенства.

Сборные Англии и Панамы провели первую очную встречу в истории. Англичане на чемпионатах мира не проигрывают командам из Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) с 1950 года, тогда английская команда уступила сборной США.

В турнирной таблице группы G сборная Англии догнала команду Бельгии, набрав шесть очков. Сборные Панамы и Туниса очков не набрали. Таким образом, за тур до финиша группового этапа чемпионата мира сборные Англии и Бельгии обеспечили себе место в 1/8 финала турнира.

В заключительном туре команды Бельгии и Англии разыграют первое место в группе, их матч пройдет 28 июня в Калининграде. Панамцы и тунисцы в тот же день сыграют в Саранске.