Вратарь: сборная Марокко надеется одержать первую победу на ЧМ в игре с командой Испании

Матч третьего тура группового этапа турнира Испания - Марокко пройдет на стадионе "Калининград" 25 июня

КАЛИНИНГРАД, 24 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Марокко не боятся команды Испании и надеются одержать первую победу на чемпионате мира в России. Об этом журналистам заявил вратарь марокканской сборной Мунир Моханд.

Матч третьего тура группового этапа турнира Испания - Марокко пройдет на стадионе "Калининград" 25 июня. Марокканская сборная потеряла шансы на выход в плей-офф.

"Мы никого не боимся в составе соперника, хотя у испанцев собраны футболисты высочайшего уровня, - заявил голкипер. - Мы всех их игроков уважаем, и понимаем, что в испанской сборной не может быть слабых исполнителей. При этом мы верим в успех".

"Надо быть предельно сосредоточенными и стараться максимально реализовывать моменты, которые у нас будут возникать, - сказал вратарь. - Понятно, что для нас результат ничего не меняет, но мы хотим закончить турнир победой, чтобы наша страна нами гордилась".

Команда Испании делит с португальцами первое место в группе B (по 4 очка), на третьей позиции сборная Ирана (3), на четвертой - Марокко (0).