Медики не зафиксировали серьезных обращений из-за жары в день матча ЧМ в Нижнем Новгороде

В воскресенье на стадионе "Нижний Новгород" проходит матч группового этапа чемпионата между сборными Англии и Панамы

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июня. /ТАСС/. Медики не зафиксировали существенных обращений от граждан из-за аномальной жары в Нижнем Новгороде в день матча чемпионата мира по футболу. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Минздрава Нижегородской области Светлана Гаврилова.

В воскресенье на стадионе "Нижний Новгород" проходит матч группового этапа чемпионата между сборными Англии и Панамы.

"Обращения к медикам есть, но их не много. Серьезных обращений в связи с жарой мы не зафиксировали" - сказала Гаврилова. По ее словам, выводить дополнительные бригады медицинских работников пока не потребовалось.

Ранее метеорологи сообщали, что в день матча в Нижнем Новгороде температура воздуха прогреется до плюс 30-33 градусов, что выше климатической нормы.