Тренер: марокканские футболисты будут играть за свою честь в матче с испанцами на ЧМ

Матч третьего тура группового этапа турнира Испания - Марокко пройдет на стадионе "Калининград" 25 июня

КАЛИНИНГРАД, 24 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Марокко будут играть за свою честь в матче против команды Испании на чемпионате мира. Об этом журналистам заявил главный тренер марокканской сборной Эрве Ренар.

"Нам предстоит игра против соперника, который показывает очень качественный футбол, нам будет очень тяжело, - сказал Ренар. - Считаю, что это не справедливо, что мы потеряли шансы на выход [в плей-офф] уже после двух туров, но нам остается только принять этот факт. В матче с испанцами мы будем биться за свою честь - больше нам терять нечего".

"Всегда тяжело находить в себе силы, когда выходишь играть на подобные матчи. Но надо оставаться профессионалами", - добавил тренер.

Команда Испании делит с португальцами первое место в группе B (по 4 очка), на третьей позиции сборная Ирана (3), на четвертой - Марокко (0).