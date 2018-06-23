Тренер: марокканские футболисты будут играть за свою честь в матче с испанцами на ЧМ

КАЛИНИНГРАД, 24 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Марокко будут играть за свою честь в матче против команды Испании на чемпионате мира. Об этом журналистам заявил главный тренер марокканской сборной Эрве Ренар.
Матч третьего тура группового этапа турнира Испания - Марокко пройдет на стадионе "Калининград" 25 июня. Марокканская сборная потеряла шансы на выход в плей-офф.
"Нам предстоит игра против соперника, который показывает очень качественный футбол, нам будет очень тяжело, - сказал Ренар. - Считаю, что это не справедливо, что мы потеряли шансы на выход [в плей-офф] уже после двух туров, но нам остается только принять этот факт. В матче с испанцами мы будем биться за свою честь - больше нам терять нечего".
"Всегда тяжело находить в себе силы, когда выходишь играть на подобные матчи. Но надо оставаться профессионалами", - добавил тренер.
Команда Испании делит с португальцами первое место в группе B (по 4 очка), на третьей позиции сборная Ирана (3), на четвертой - Марокко (0).