Уругвайские футболисты провели тренировку на "Самара-Арене" в преддверии игры с россиянами

В занятии приняли участие 22 футболиста

САМАРА, 24 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Уругвая провели тренировку на стадионе "Самара-Арена" в преддверии матча группового этапа чемпионата мира с командой России, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Матч между сборными России и Уругвая пройдет 25 июня в Самаре. Начало игры - 17:00 мск.

В занятии приняли участие 22 футболиста. Защитник сборной Уругвая Хосе Хименес пропустит игру с командой России из-за повреждения.

После двух туров россияне и уругвайцы обеспечили себе выход в 1/8 финала чемпионата мира, одержав по две победы. Российская сборная опережает команду Уругвая по дополнительным показателям. В случае ничьей или победы подопечные Станислава Черчесова займут первое место в группе.