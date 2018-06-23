Трое египтян прибыли в Волгоград на матч ЧМ с задержкой в 4 дня из-за опоздания на самолет

Матч между сборными Египта и Саудовской Аравии состоится 25 июня на стадионе "Волгоград-Арена"

ВОЛГОГРАД, 24 июня. /ТАСС/. Трое египетских болельщиков прилетели в Волгоград на заключительный матч своей сборной на чемпионате мира с задержкой в четыре дня из-за опоздания на самолет. Об этом ТАСС сообщил один из болельщиков по имени Мохаммед.

"Мы опоздали на самолет после неудачного матча со сборной России в Санкт-Петербурге. После этого мы решили остаться в этом прекрасном городе и посетить его достопримечательности, раз уж судьба предоставила нам такую возможность. Ну а как только появились удобные для нас билеты, мы сразу же отправились в Волгоград, чтобы поддержать нашу команду", - рассказал Мохаммед.

Матч между сборными Египта и Саудовской Аравии состоится 25 июня на стадионе "Волгоград-Арена". Обе команды уже потеряли шансы на выход в плей-офф чемпионата мира.