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24 июня, 16:47
Стихийный фестиваль аниме прошел в Екатеринбурге перед матчем ЧМ Япония - Сенегал
Болельщик сборной Сенегала
© Сергей Бобылев/ТАСС
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Поддержать свою команду приехала в Екатеринбург японская принцесса Хисако Такамадо

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. На центральных улицах Екатеринбурга за несколько часов до начала матча чемпионата мира по футболу между сборными Сенегала и Японии прошел стихийный фестиваль аниме благодаря японским болельщикам. При тридцатиградусной жаре японцы в костюмах любимых мультипликационных героев с национальными флагами не спеша прогуливались по центральным улицам Екатеринбурга, передают корреспонденты ТАСС.

Матч между сборными Японии и Сенегала пройдет на "Екатеринбург-Арене" 24 июня, начало - 18:00 мск. После первого тура в группе H первое место занимает сборная Японии (3 очка), второе - Сенегала (3), третье - Польши (0), четвертое - Колумбии (0). Японцы начали чемпионат мира с победы над командой Колумбии со счетом 2:1. Сенегальцы с аналогичным счетом одержали победу над поляками.

Японки с волосами цвета а-ля радуга, мужчины с веерами в руках и прическами цвета, как у Мальвины, вызвали интерес у уральцев. К ним выстроились очереди, чтобы сфотографироваться. В беседе с ТАСС японские болельщики отметили, что таким образом подражают героям любимых аниме.

Японских болельщиков в Екатеринбурге значительно больше, чем сенегальцев. Они даже подпевали уличным музыкантам, которые в центре города исполняли песню "Крутится, вертится шар голубой".

Если во время матча сборных Перу и Франции на улицах Екатеринбурга было очень шумно из-за перуанцев, которые при плюс 13 градусов согревались танцами под звуки барабанов и рожков, то в воскресенье было спокойно, по-японски деликатно. Жители Екатеринбурга не ожидали, что японские болельщики заполнят улицы города, так как 22 июня практически никто из них не встречал национальную сборную у гостиницы. Аналогичная ситуация была и у сборной Сенегала.

Зато на предматчевых пресс-конференцих и тренировках было очень много японских журналистов. Впервые в пресс- центре "Екатеринбург-Арены" не было свободных мест.

Ставки сделаны

Болельщики сборной Японии уже сделали ставки на предстоящий матч. Они считают, что голы в этой встрече забьют Синдзи Кагава и Кейсуке Хонда. "Мы приехали из Японии в компании из 12 человек, до приезда в Екатеринбург побывали в Москве и Санкт-Петербурге, где сыграли товарищеские матчи с российскими болельщиками. Конечно, мы надеемся на победу нашей команды, ожидаем, что голы забьют Кагава и Хонда", - рассказал ТАСС японский болельщик Эйдзи Алай.

Все болельщики сборной Японии настроены на победу, однако некоторые допускают, что и в их ворота в этом матче могут быть забиты голы - прогнозируемый счет варьируется от 3:0 до 2:1 в пользу японской команды. Никто из болельщиков не ждет менее трех голов за игру.

"Мы ждем только победы, причем с разгромным счетом. Мы ожидаем увидеть на поле Кейсуке Хонду, а голы точно забьют Юя Осако и Синдзи Кагава", - отметил в беседе с ТАСС болельщик сборной Японии Ёцуфудзи Синитиро. Он добавил, что для поддержки своей команды они с друзьями приготовили песню, которую и будут петь на стадионе.

Японская принцесса и министр из Сенегала

Поддержать свою команду приехала в Екатеринбург и японская принцесса Хисако Такамадо. В субботу, 23 июня, она посетила Храм-на-Крови, построенный на месте расстрела в 1918 году последнего российского императора Николая Второго и его семьи. Затем она побывала на показательных выступлениях по кюдо, японскому искусству стрельбы из лука, во Дворце игровых видов спорта в Екатеринбурге. В воскресенье представительница японского императорского дома посетит матч сборной Японии против команды Сенегала.

Также в Екатеринбург приехал министр спорта Сенегала Матар Ба.

Под бой баранов

В отличие от японских болельщиков, сенегальцев в Екатеринбург приехало немного, но они также сумели выделиться из толпы зажигательными танцами. Мужчины в зеленых футболках, с большими красными колпаками, в юбках из засушенной листвы под бой баранов танцевали рядом с "Екатеринбург-Ареной".

Бешеный ритм поддерживали и жительницы Сенегала. Женщины, чьи шеи и прически украшали яркие бусы, отбивали на уральской брусчатке африканские ритмы. К болельщикам из Сенегала также выстроилась очередь, чтобы сфотографироваться.

Болельщики сборной Сенегала считают опыт команды и наличие игроков из ведущих чемпионатов ключом к победе над японцами. "Команда Сенегала гораздо сильнее сборной Японии - у нас много опыта, наши футболисты играют в топовых европейских лигах, у нас отличный тренер - Алиу Сиссе, и уже есть опыт участия в чемпионатах мира. Да и в целом вся команда у нас очень сыгранная. Я фанат "Ливерпуля", поэтому надеюсь сегодня увидеть на поле Садио Мане", - рассказал болельщик Слиман Гако, который приехал на Урал из Парижа.

Другой болельщик сенегальцев, Ибрагим Ибу, считает, что вся игра не может строиться на одном Мане. "Моя команда должна победить сегодня, потому что у нас есть один из лучших игроков - Садио Мане. У нас очень мотивированная команда, футболисты понимают друг друга, они как семья", - считает Ибу.

В здоровом теле - здоровый дух

Несмотря на смену климата и часовых поясов, болельщики из Японии и Сенегала достаточно хорошо себя чувствуют и не обращаются за медицинской помощью. "Всего два иностранца приходили к нам за лекарствами, - сообщили корр. ТАСС в оной из аптек, расположенной в зоне проведения чемпионата мира. - В основном сейчас обращаются уральцы за пластырями: в городе наступила жара, сезон летней обуви открыт".

Поддерживают и помогают иностранным болельщикам и россияне. Валерий с друзьями приехал в Екатеринбург из Челябинска, чтобы поддержать сборную Сенегала. Они даже сделали себе специальные футболки в цвет национального флага этой страны.

Его подруга Дарья объяснила выбор. "Вообще мы, конечно же, болеем за Россию, но сегодня решили поддержать Сенегал, потому что их тренер [Алиу Сиссе] заслуженно считается секс- символом ЧМ", - рассказала она ТАСС.

Владимир из Новосибирска выиграл билет на матч и приехал в Екатеринбург. На лице у себя он попросил нарисовать национальный флаг Японии и сразу привлек внимание японского телевидения.

"Я специально приехал на один день на Урал только ради матча. Почему я болею за Японию? Я про эту страну больше знаю просто, Япония - это технологии, огромный вклад в мировую культуру. Если бы я знал что-то про Сенегал, то болел бы за них, но, к сожалению, знаю меньше, обеим командам желаю удачи", - объяснил он ТАСС.

Уральские журналисты в преддверии матча сделали арт- объект, на котором было написано "Садио, переходи к нам в "Урал". Таким образом они зазывают нападающего сборной Сенегала Садио Мане в екатеринбургский футбольный клуб.

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