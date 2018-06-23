Кавани: перед уругвайцами стоит цель выиграть все матчи в группе ЧМ-2018

Сборные России и Уругвая в Самаре сыграют в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира

САМАРА, 24 июня. /ТАСС/. Сборная Уругвая по футболу ставит перед собой цель выиграть все матчи в группе на чемпионате мира в России. Об этом на пресс-конференции перед матчем со сборной России заявил форвард уругвайской команды Эдинсон Кавани.

Сборные России и Уругвая в Самаре сыграют в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира. Обе команды уже решили задачу выхода из группы, одержав по две победы.

"Мы отдаем всех себя, свою радость, выкладываемся на поле на 100%. Несмотря на всю ситуацию, мы будем играть завтра так же. Была первая цель - выйти из группы, вторая - выиграть все матчи в группе. Это проверка для нас", - сказал Кавани.

Матч между сборными России и Уругвая пройдет 25 июня в Самаре. Начало игры - 17:00 мск. Чтобы занять первое место в группе, уругвайцам необходимо одержать победу.