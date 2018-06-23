Табарес: сборная России сильно выросла как команда к ЧМ-2018

Сборные России и Уругвая в Самаре проведут заключительный матч группового этапа чемпионата мира.

Сборные России и Уругвая в Самаре проведут заключительный матч группового этапа чемпионата мира. Обе команды уже решили задачу выхода из группы, одержав по две победы. Уругвайцы с одинаковым счетом (1:0) обыграли команды Египта и Саудовской Аравии.

САМАРА, 24 июня. /ТАСС/. Сборная России очень сильно выросла в футбольном плане к домашнему чемпионату мира. Такое мнение на предматчевой пресс-конференции высказал главный тренер Оскар Табарес.

"Мы играем с Россией, которая очень сильно выросла в футбольном плане. У них были сложные времена, им не хватало опыта, но они справились со своими проблемами, которые были видны в товарищеских матчах. Сейчас мы видим команду с огромным потенциалом и отменной выносливостью. Мы сами постараемся реализовать свой потенциал и справиться со своими проблемами, нам нельзя провалиться и повторить ошибки прошлого", - сказал Табарес.

"Мы смотрели внимательно за игрой сборной России. Это команда, которая состоит из игроков с хорошими физическими данными, форварды бегают вертикально и стремятся всегда забить голы, они сильно себя проявили. У них есть великолепные разносторонние игроки, очень талантливые тоже есть", - также отметил тренер.

Матч между сборными России и Уругвая пройдет 25 июня в Самаре. Начало игры - 17:00 мск. Чтобы занять первое место в группе, уругвайцам необходимо одержать победу.