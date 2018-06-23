ЧМ привел к увеличению потока иностранных туристов в Ингушетии

Главный центр отдыха туристов в республике - курорт "Армхи"

МАГАС, 24 июня. /ТАСС/. Поток иностранных туристов увеличился в Ингушетии с началом чемпионата мира по футболу, сообщил ТАСС в воскресенье председатель комитета по туризму Ингушетии Беслан Хамхоев.

"С начала года республику посетило более 50 тысяч российских туристов. В этом году это связано еще и с проходящим чемпионатом мира по футболу. Иностранный поток в республику значительно увеличился, любой желающий может через интернет оставить заявку и получить пропуск. Учитывая, что чемпионат проводится в течении месяца, мы ходатайствовали перед профильными службами о сокращении срока выдачи документов", - сказал собеседник агентства.

По его словам, главный центр отдыха туристов в республике - всесезонный курорт "Армхи", который находится в начале приграничной территории, и для въезда требуются специальные разрешительные документы. Но Хамхоев отметил, что сотрудники погранслужбы пошли навстречу комитету, и теперь срок заполнения необходимых документов на посещение горного района республики значительно сократился.

"Пограничники нам помогают - обычно заявки рассматриваются месяц, но даже здесь нам пошли навстречу и сокращают срок выдачи необходимых документов. Они выразили понимание, что это главное мировое событие, и от того, как они отреагируют и как быстро рассмотрят вопрос выдачи разрешительных документов, зависит впечатление гостей", - добавил собеседник агентства.

Он отметил, что у комитета есть договоренность со столичными и ростовскими коллегами, которые направляют в регион болельщиков-туристов на краткосрочные туры.

"Еще до начала чемпионата Ингушетию посетили несколько групп - австрийские болельщики, немцы, из Коста-Рики, Испании. Английские болельщики, несмотря на то, что министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон предостерегал их от посещений северокавказских республик, с удовольствием совершили путешествие в Ингушетию и приняли участие в праздничных мероприятиях, завершающих пост в священный месяц Рамадан", - сказал Хамхоев.

В Ингушетии создана Ассоциация гостевых домов, жители предоставляют собственные дома и свободные помещения для размещения туристов. Также, ежегодно пополняется список объектов туристической инфраструктуры, гостиниц и гостевых домов.