РФС: назначение Карасева на матч ЧМ является знаковым событием для России

Председатель судейского комитета Российского футбольного союза Николай Левников отметил, что матч между сборными Австралии и Перу поможет Карасеву приобрести важный опыт судейства на ЧМ

В воскресенье стало известно, что российская бригада в составе Карасева, Антона Аверьянова и Тихона Калугина назначена работать на матче третьего тура чемпионата мира 2018 года между сборными Австралии и Перу 26 июня в Сочи. Резервным судьей на игру назначен японец Рюдзи Сато, резервным ассистентом - его соотечественник Тору Сагара.

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Назначение бригады российских судей под руководством Сергея Карасева на матч чемпионата мира по футболу между сборными Австралии и Перу является знаковым событием для всего российского судейства. Такое мнение ТАСС высказал председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Николай Левников.

"Очень рад за Сергея, я говорил, что обязательно будет матч, и он его дождался. Сейчас ему главное успокоиться, выйти и судить так, как он умеет, от этого будут зависеть дальнейшие назначения. Мои поздравления Сергею и всей бригаде. Это знаковое событие не только для них, но и для всего российского футбольного судейства", - сказал Левников.

"Он молодой арбитр, не обладает еще достаточным опытом. Мы видим, что на знаковые матчи назначаются арбитры, которые имеют большой опыт проведения игр Лиги чемпионов и международных турниров. Этот матч поможет Сергею приобрести опыт и обозначить себя на этом и дальнейших чемпионатах мира", - отметил глава судейского комитета.

Данная встреча станет первой для Карасева на чемпионате мира в России, которую он обслужит в ранге главного арбитра. До этого его назначали резервным судьей на матчах сборных Ирана и Марокко (15 июня, Санкт-Петербург, 1:0), а также команд Португалии и Марокко (20 июня, Москва, 1:0).

Российский судья принимает участие в мировом первенстве впервые с 2006 года, тогда на турнире в Германии работал Валентин Иванов.