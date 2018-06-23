Министр спорта Сенегала прилетел в Екатеринбург, где посетит матч ЧМ-2018

На матч также прибудут некоторые члены правительства Сенегала

"Министр спорта Сенегала Матар Ба поблагодарил Свердловскую область за комфортные условия, созданные для спортсменов и болельщиков, и особо отметил доброжелательность россиян. Об этом он заявил сегодня на встрече с министром международных и внешнеэкономических связей региона Василием Козловым. Матар Ба прибыл в Екатеринбург на игру своей национальной сборной с командой Японии, которая пройдет в воскресенье на стадионе "Екатеринбург-Арена", - говорится в сообщении.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июня./ТАСС/. Министр спорта Сенегала Матар Ба прилетел в Екатеринбург, где посетит матч чемпионата мира по футболу Сенегал - Япония. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

На матч также прибудут некоторые члены правительства Сенегала. Часть болельщиков прибыла в эти дни в аэропорт Кольцово, некоторые сенегальцы приехали вместе с японскими болельщиками в воскресенье на поезде из Москвы. Кроме этого, на Урал прибыл чрезвычайный и полномочный посол Сенегала в РФ Абу Салам Диалло, который посетил ряд исторических достопримечательностей.

"Россияне очень гостеприимны. Мы не только приятно удивлены, но теперь будем "послами" России в нашей стране и расскажем всем, насколько доброжелательны ее люди. Условия в Екатеринбурге очень комфортные, здесь мы без проблем, очень оперативно решаем все вопросы пребывания наших болельщиков, большое спасибо", - приводит департамент слова министра.

После первого тура в группе H первое место занимает сборная Японии (3 очка), второе - Сенегала (3), третье - Польши (0), четвертое - Колумбии (0). Японцы начали чемпионат мира с победы над командой Колумбии со счетом 2:1. Сенегальцы с аналогичным счетом одержали победу над поляками.