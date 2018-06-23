Салах тренируется в общей группе перед матчем против сборной Саудовской Аравии

Сборная Египта отправится домой 26 июня - на следующий день после матча против команды Саудовской Аравии, который пройдет в Волгограде

ВОЛГОГРАД, 24 июня. /ТАСС/. Нападающий сборной Египта Мохаммед Салах тренируется в общей группе перед заключительным матчем на чемпионате мира против команды Саудовской Аравии. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Салах получил травму в составе английского "Ливерпуля" в финале Лиги чемпионов 26 мая. Из-за нее он пропустил стартовую встречу на чемпионате мира против сборной Уругвая. Сборная Египта потерпела два поражения на чемпионате мира (от уругвайцев - 0:1 и россиян - 1:3) и лишилась шансов на выход в плей-офф, Салах отметился одним голом - с пенальти в ворота команды России.

Сборная Египта отправится домой 26 июня - на следующий день после матча против команды Саудовской Аравии, который пройдет в Волгограде.