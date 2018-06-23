Купер: травма Салаха сказалась на выступлении сборной Египта на ЧМ-2018

Тренер добавил, что несмотря на это, он как тренер не хотел бы фокусироваться на отдельных игроках

ВОЛГОГРАД, 24 июня. /ТАСС/. Сборная Египта могла бы выступить по-другому, если бы нападающий Мохаммед Салах сыграл бы во всех матчах чемпионата мира по футболу. Об этом в воскресенье на пресс-конференции за день до матча с командой Саудовской Аравии сообщил тренер сборной Египта Эктор Купер.

На турнире сборная Египта проиграла командам Уругвая (0:1) и России (1:3) и лишилась шансов на выход в плей-офф. Салах в конце мая получил травму плеча в финале Лиги чемпионов, пропустил встречу с уругвайцами, но провел весь матч против команды России.

"Нет сомнений, что Салах имеет колоссальное значение для нашей команды. Если бы он с первого матча был с нами, то помог бы нам, и все было бы по-другому", - сказал Купер.

Он добавил, что несмотря на это, он как тренер не хотел бы фокусироваться на отдельных игроках.

Матч группового этапа группы A между командами Саудовской Аравии и Египта пройдет в Волгограде 25 июня.